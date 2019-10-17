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Первый выборный фильтр Дмитриев прошел

18.10.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Теперь я не просто житель Дзержинского района, но ещё и кандидат в депутаты», – написал на своей странице в ФБ один из лидеров кампании «Говори правду!» Андрей Дмитриев.

И сразу же позвал желающих в свою команду. 

«Каждый кандидат по закону имеет право на 15 доверенных лиц. Они тоже получат официальные удостоверения и смогут целый месяц представлять общественные интересы, поднимать важные вопросы, добиваться нужных людям решений. Считаю правильным поделиться этой возможностью с вами. Поэтому оставил 4 места доверенных лиц для тех, кто в посёлке Энерегетиков, Хатежино, Самохваловичах и Дзержинске готов придти в команду с конкретным вопросом и добиваться нужного людям решения», – написал Дмитриев.

В целом итоге регистрации выдвиженцев «Говори правду» не обнародованы, однако о некоторых потерях известно. Так, в Полоцке не зарегистрирован Илья Богданов, в Витебске — Наталья Шарипо, в Могилеве — Андрей Бодилев. 
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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«Теперь я не просто житель Дзержинского района, но ещё и кандидат в депутаты», – написал на своей странице в ФБ один из лидеров кампании «Говори правду!» Андрей...
 
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