ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США и Турция договорились о приостановке операции в Сирии

18.10.2019 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вашингтон и Анкара договорились о приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии на 120 часов, заявил вице-президент США Майкл Пенс после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция приостановит операцию “Источник мира”, чтобы курдские Отряды народной самообороны смогли вывести свои силы из зоны безопасности, и прекратит операцию полностью после вывода курдских войск, заявил Пенс, пишет reform.by

Во время пятидневной приостановки огня США не будут вводить дополнительные санкции в отношении Турции, заявил Пенс. После полного окончания операции Вашингтон снимет введенные до этого санкции.


Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Операция проводится против курдских Отрядов народной самообороны, которых Анкара считает террористами, а Вашингтон поддерживает. Эрдоган заявил, что США не выполняют своих обязательств по созданию зоны безопасности на границе турецко-сирийской границе, поэтому Анкара установит такую зону самостоятельно. США отказались участвовать в операции и заявили о выводе своих войск. США заявляли, что операция угрожает гражданскому населению и ставит под угрозу безопасность всего региона. 14 октября Вашингтон ввел санкции против трех министров и двух министерств Турции.
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вашингтон и Анкара договорились о приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии на 120 часов, заявил вице-президент США Майкл Пенс после встречи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз раскритиковал белорусские власти после отчета спецдокладчика ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика