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Арямнов: «У меня почти 11 уголовных дел. Это тоже своеобразный рекорд»

18.10.2019 09:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов в интервью на YouTube-канале MelkazeRaw рассказал, что на него было заведено 11 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Я больше не пью. Я больше не водитель. Я решил не покупать машину, чтобы не сесть за руль. Ну, у супруги есть машина, но я на нее не претендую. Я привык ездить сбоку — это, кстати, замечательно. Можешь делать все, что хочешь. Главное, это пристегиваться.

— Второй раз в 2009-м году. Сначала дают квартиру, а на следующий день человек попадается пьяным за рулем.

— Ай не, это ерунда. Дело в том, что я очень много раз попадался. Понимаете, у меня почти 11 уголовных дел. Уголовное дело — это повторно. Я не горжусь этим, но это тоже своеобразный рекорд. Понимаете, сколько еще раз меня отпустили, тем более я чувствовал, что много ребят, которые меня понимают. Много гаишников, которые выпивают сами за рулем.

Я не пил много. Я не выпадал из машины и не тошнил. Можете проверить. У меня всегда там 0,57, 0,33 (промилле — прим.TUT.BY), — рассказал Арямнов.

 
 
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Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов рассказал, что на него было заведено 11 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде.
 
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