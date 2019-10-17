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«Мисс Беларусь – 2018» стала кандидатом в депутаты

18.10.2019 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Мисс Беларусь – 2018» стала кандидатом в депутаты

«Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты.

Об этом сама Василевич сообщила TUT.BY.

Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее высказалась по поводу желания Василевич пойти в депутаты.

«Думаю, населению это понравится. Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые», – сказала Ермошина.

Напомним, в 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларуси». На конкурсе «Мисс мира – 2018» она получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.

Кроме того, Василевич нередко появляется на мероприятиях с участием президента. Например, вместе с Александром Лукашенко и его сыном Николаем в этом году она открывала «Славянский базар» и болела за легкоатлетов на «Динамо».

Марии Василевич 22 года, она окончила БГЭУ, стала менеджером-экономистом (тема ее дипломной работы — «Инвестиционная привлекательность регионов Республики Беларусь»), поступила в магистратуру. Мечтала стать телеведущей и в мае этого года вышла в эфир «Добрай ранiцы, Беларусь».

В комментарии TUT.BY Василевич говорила, что пойти в депутаты ей предложили в БРСМ.

«Я всегда занимала активную жизненную позицию и к своим 22 годам, по-моему, имею некоторый опыт, знания и желание внести свой вклад в развитие Беларуси, – считает «Мисс Беларусь – 2018».
 

 
 
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«Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты.
 
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