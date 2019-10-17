ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске хотят ввести дифференцированную оплату проезда. Денис Блищ: «Бабушкам может не понравиться»

18.10.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске снова рассмотрят вопрос об оплате проезда в общественном транспорте в зависимости от расстояния, сообщил мэр города. А вот активисты собирают подписи, чтобы платить по времени. Какие подводные камни у этих идей и что не так с системой оплаты сейчас, поделился мнением блогер, знаток транспорта Денис Блищ.


Денис Блищ, пиарщик, автор блога blisch.by. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Слышали, бабушка позвонила на горячую линию Сиваку и пожаловалась на дороговизну общественного транспорта? Мол, дорого ей ездить — почему бы не ввести плату в зависимости от расстояния? Глава города идею подхватил и пообещал дать задание специалистам подумать, как это можно внедрить. Ну на самом деле тема не нова: дифференцированные тарифы в Минске уже планировались лет пять назад, но что-то там не срослось, и фактически все разделение закончилось на введении разных стоимостей за проезд в наземном транспорте и метро.

Нужно ли это Минску? Я уверен, что наиболее правильный ответ на этот вопрос можно получить у любого туриста — именно туристы остро чувствуют несовершенство оплаты в транспорте, и Минск тут пусть не мировой лидер, но все ж. Поставьте себя на место приезжего, который должен разобраться в хитросплетениях различных бесконтактных карт оплаты и даже мест их приложения на турникете в метро. Ну ладно, в метро сейчас можно платить банковскими картами — но почему этого до сих пор нельзя делать в наземном транспорте? Почти нигде нельзя?

И как объяснить туристу, что при разовой оплате в метрополитене нужно раздобыть розовый жетончик, а в автобусе — талончик? А в экспрессном автобусе — талончик другого цвета? Как обозначаются экспрессные автобусы? Да все просто — буквой «Э», очевидно любому.

 

Денис Блищ: «Проезд в минском транспорте мы всегда оплачиваем на 100%»

Однако к реформе надо подступать аккуратно.

В целом хотелось бы предупредить бабушку с активной гражданской позицией, что наш город если и соберется вводить подобную систему, то, скорее всего, она ей не понравится. Чисто технически реализация абсолютно индивидуального тарифа на проезд — как в пригородных электричках с посадкой на одной станции по маршруту и высадке на другой — возможна. Реализуется не слишком комфортно: электронный проездной прикладывается при посадке и при высадке, а если забыл проездной — проезд за талон по максимальному тарифу.

Но никто в мире так не делает, мне как минимум не известно. Дифференцированная оплата в городском общественном транспорте пошла по двум путям: либо за время с момента гашения или активации разового проездного, либо за проезд по тарифным зонам. И я уверен на 100%, что Минск выберет какую-то из двух этих систем, вероятнее всего, с временными интервалами.

Что получит наша бабушка? Наша бабушка, вероятно, получит следующую альтернативу: купить талон на короткий интервал (условно — на поездку в одну сторону) либо на длинный интервал (условно — съездить на рынок и успеть вернуться домой). В каких-то отдельных случаях, думаю, у бабушки получится что-то сэкономить, но «Минсктранс» никогда не стремился к тому, чтобы горожане экономили — они и так вынуждены дофинансировать наши поездки. Кроме того, перевозчику намного интереснее работать с «постоянными клиентами», формирующими маятниковые суточные миграции с прогнозируемым трафиком. Именно они получают скидки за оптовые закупки поездок на декаду или месяц, а вот рандомные пассажиры с разовыми проездными платят по полной.

А что же зоны? С точки зрения перевозчика, это разумный бизнес-подход: едешь дальше — плати больше. Живешь в Чижовке, а работаешь на Ждановичах, будь добр отвали по тарифу за несколько зон. Опыт европейских городов в этом случае тоже такой себе: относительно дешево передвигаться получается только в пределах родной зоны, но с выездом за ее пределы начинается удорожание тарифа, а вместе с тем тяжелеет общая статья расходов на транспорт. И есть ненулевая вероятность, что нашей бабушке по разным делам придется эти зоны пересекать… А получится ли снова дозвониться Сиваку?

И последнее. Надо всегда помнить: конечной целью перевозчика является повышение рентабельности его работы — это справедливо в том числе для нашего социально ориентированного государства. Все эти дифференцированные тарифы преследуют цель эффективнее доставать деньги из карманов пассажиров и в конечном счете вводились только для этого. Вдруг мы обнаружим, что большинство стандартных маршрутов по городу превышают длительность действия самого дешевого талона по времени проезда? Или узнаем, что отныне поездка к месту приложения труда потребует оплаты двух зон, а не одной как раньше?

Подумайте об этом. Там-то уже точно подумали.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр говорит об оплате проезда в зависимости от расстояния. Активисты собирают подписи, чтобы платить по времени. Блогер Денис Блищ считает, что первый вариант не...
 
Новости дня
Новости разные
 
На капусных палетках ААТ “Рассвет імя К.П.Арлоўскага” — горача!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика