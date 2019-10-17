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В Минске хотят ввести дифференцированную оплату проезда. Денис Блищ: «Бабушкам может не понравиться»
Источник материала: Tut.by
В Минске снова рассмотрят вопрос об оплате проезда в общественном транспорте в зависимости от
Слышали, бабушка
Нужно ли это Минску? Я уверен, что наиболее правильный ответ на этот вопрос можно получить у любого туриста — именно туристы остро чувствуют несовершенство оплаты в транспорте, и Минск тут пусть не мировой лидер, но все ж. Поставьте себя на место приезжего, который должен разобраться в хитросплетениях различных бесконтактных карт оплаты и даже мест их приложения на турникете в метро. Ну ладно, в метро сейчас можно платить банковскими картами — но почему этого до сих пор нельзя делать в наземном транспорте?
И как объяснить туристу, что при разовой оплате в метрополитене нужно раздобыть розовый жетончик, а в автобусе — талончик? А в экспрессном автобусе — талончик другого цвета? Как обозначаются экспрессные автобусы? Да все просто — буквой «Э», очевидно любому.
Однако к реформе надо подступать аккуратно.
В целом хотелось бы предупредить бабушку с активной гражданской позицией, что наш город если и соберется вводить подобную систему, то, скорее всего, она ей не понравится. Чисто технически реализация абсолютно индивидуального тарифа на проезд — как в пригородных электричках с посадкой на одной станции по маршруту и высадке на другой — возможна. Реализуется не слишком комфортно: электронный проездной прикладывается при посадке и при высадке, а если забыл проездной — проезд за талон по максимальному тарифу.
Но никто в мире так не делает, мне как минимум не известно. Дифференцированная оплата в городском общественном транспорте пошла по двум путям: либо за время с момента гашения или активации разового проездного, либо за проезд по тарифным зонам. И я уверен на 100%, что Минск выберет какую-то из двух этих систем, вероятнее всего, с временными интервалами.
Что получит наша бабушка? Наша бабушка, вероятно, получит следующую альтернативу: купить талон на короткий интервал (условно — на поездку в одну сторону) либо на длинный интервал (условно — съездить на рынок и успеть вернуться домой). В каких-то отдельных случаях, думаю, у бабушки получится что-то сэкономить, но «Минсктранс» никогда не стремился к тому, чтобы горожане экономили — они и так вынуждены дофинансировать наши поездки. Кроме того, перевозчику намного интереснее работать с «постоянными клиентами», формирующими маятниковые суточные миграции с прогнозируемым трафиком. Именно они получают скидки за оптовые закупки поездок на декаду или месяц, а вот рандомные пассажиры с разовыми проездными платят по полной.
А что же зоны? С точки зрения перевозчика, это разумный бизнес-подход: едешь дальше — плати больше. Живешь в Чижовке, а работаешь на Ждановичах, будь добр отвали по тарифу за несколько зон. Опыт европейских городов в этом случае тоже такой себе: относительно дешево передвигаться получается только в пределах родной зоны, но с выездом за ее пределы начинается удорожание тарифа, а вместе с тем тяжелеет общая статья расходов на транспорт. И есть ненулевая вероятность, что нашей бабушке по разным делам придется эти зоны пересекать… А получится ли снова дозвониться Сиваку?
И последнее. Надо всегда помнить: конечной целью перевозчика является повышение рентабельности его работы — это справедливо в том числе для нашего социально ориентированного государства. Все эти дифференцированные тарифы преследуют цель эффективнее доставать деньги из карманов пассажиров и в конечном счете вводились только для этого. Вдруг мы обнаружим, что большинство стандартных маршрутов по городу превышают длительность действия самого дешевого талона по времени проезда? Или узнаем, что отныне поездка к месту приложения труда потребует оплаты двух зон, а не одной как раньше?
Подумайте об этом. Там-то уже точно подумали.
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В Минске хотят ввести дифференцированную оплату проезда. Денис Блищ: «Бабушкам может не понравиться»
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