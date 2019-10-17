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2,5 литра на «сотню»: Audi начинает продажи гибридной версии седана A8

18.10.2019 09:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В гамме флагманского седана Audi A8 появилась электрифицированная модификация — и это не так называемый мягкий гибрид, а полноценная гибридная версия, позволяющая передвигаться на чистой электротяге.


Бензоэлектрическая версия седана называется A8L 60 TFSI e Quattro и использует комбинацию трехлитрового турбодвигателя V6 мощностью 340 лошадиных сил и 100-киловаттного электромотора. Пиковая отдача такой установки — 449 сил и 700 Нм крутящего момента, позволяющие седану набирать первую «сотню» за 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.


Синхронный электромотор интегрирован в 8-ступенчатый «автомат», а еще имеется сцепление, отключающее ДВС от трансмиссии во время чисто электрического режима движения. Под полом багажника располагается тяговая батарея емкостью 14,1 кВтч — на электротяге A8L 60 TFSI e Quattro способен проехать до 46 км (по циклу WLTP) и разогнаться до максимальных 135 км/ч. Подсчитанный по методике WLTP паспортный средний расход гибридного A8 — всего 2,5 л на 100 км.


В европейскую продажу A8L 60 TFSI e Quattro поступит в четвертом квартале текущего года. Уже объявлена стоимость в Германии — от 109 тысяч евро.

 
 
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В гамме флагманского седана Audi A8 появилась электрифицированная модификация - и это не так называемый «мягкий» гибрид, а полноценная гибридная версия, позволяющая...
 
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