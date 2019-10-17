На проспекте Независимости из-за аварии затруднено движение

Источник материала: Tut.by

Движение по столичному проспекту Независимости затруднено в районе пересечения с улицей Макаёнка. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, утром 18 октября произошло столкновение двух автомобилей. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.





Движение транспорта в районе аварии, а также по улице Академической затруднено.

AUTO.TUT.BY рекомендует учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.