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На проспекте Независимости из-за аварии затруднено движение
Источник материала: Tut.by
Движение по столичному проспекту Независимости затруднено в районе пересечения с улицей Макаёнка. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, утром 18 октября произошло столкновение двух автомобилей. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Движение транспорта в районе аварии, а также по улице Академической затруднено.
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