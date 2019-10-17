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На проспекте Независимости из-за аварии затруднено движение

18.10.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение по столичному проспекту Независимости затруднено в районе пересечения с улицей Макаёнка. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, утром 18 октября произошло столкновение двух автомобилей. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.


Движение транспорта в районе аварии, а также по улице Академической затруднено.

AUTO.TUT.BY рекомендует учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.

 
 
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AUTO.TUT.BY рекомендует учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.
 
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