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Официант из Гродно обчистил сейф на работе и уехал в Москву

18.10.2019 09:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Официант из Гродно обчистил сейф на работе и уехал в Москву
УВД Гродненского облисполкома

Запорные устройства входных дверей и самого сейфа не были повреждены. Правоохранители предположили, что у злоумышленника были ключи.

Подозрения пали на официанта заведения. Как позже выяснилось, парень взял ключи от двери офиса, забрал деньги, после чего вернул ключи на место. Сейф удалось открыть с помощью другого ключа, который нашелся в шуфлядке стола.

Завладев деньгами, молодой человек вызвал такси и поехал в Минск. Оттуда он направился в Москву. Украденных денег хватило на то, чтобы купить мобильный телефон и несколько дней отдохнуть.

Возвращался домой парень уже на «маршрутке». На въезде в Гродно его задержали, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. 

Официант из Гродно обчистил сейф на работе и уехал в Москву
Парень украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В общей сложности из сейфа одного из частных предприятий молодой человек украл свыше 12 тысяч рублей.
 
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