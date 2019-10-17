Официант из Гродно обчистил сейф на работе и уехал в Москву

Источник материала: Аргументы и факты

Запорные устройства входных дверей и самого сейфа не были повреждены. Правоохранители предположили, что у злоумышленника были ключи.

Подозрения пали на официанта заведения. Как позже выяснилось, парень взял ключи от двери офиса, забрал деньги, после чего вернул ключи на место. Сейф удалось открыть с помощью другого ключа, который нашелся в шуфлядке стола.

Завладев деньгами, молодой человек вызвал такси и поехал в Минск. Оттуда он направился в Москву. Украденных денег хватило на то, чтобы купить мобильный телефон и несколько дней отдохнуть.