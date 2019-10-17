Где в следующем году в Гродненском районе появятся станции обезжелезивания

Источник материала: Вороновская газета





На следующий год в Гродненском районе запланировано строительство шести станций обезжелезивания.

Объекты должны появиться в деревнях Головачи, Лосево, Пышки, Лабно-Огородники, Новая Гожа. Разрабатывается проект на строительство дополнительной станции обезжелезивания и бурение артезианской скважины в Коробчицах.

До 2025 года, согласно поручению Главы государства, все потребители должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Комплекс мероприятий по Гродненскому району предусматривает строительство 16 станций обезжелезивания воды. Помимо вышеуказанных, в списке значатся агрогородок Лойки, деревни Бояры, Василевичи, Лаша, Цидовичи, Бакуны, Беляны, Бараново, Мильковщина, Жукевичи, Саволевка, Брузги. Объекты будут возводиться в порядке очередности. Кроме того, предусмотрено бурение двух артезианских скважин – в Цидовичах и Ратичах. Также запланировано подключение жилой застройки деревни Святск к построенному водозабору со станцией обезжелезивания ОАО «Санаторий «Озерный».

В последнее время в Гродненском районе активно ведется работа по улучшению качества питьевой воды. В этом году, в частности, введена в эксплуатацию станция обезжелезивания в Житомле, построена станция в Путришках, в настоящее время готовится документация для ввода объекта в эксплуатацию. В Ратичах начаты строительно-монтажные работы по строительству аналогичного объекта. Срок сдачи – декабрь 2019 года, сообщил начальник отдела ЖКХ Гродненского райисполкома Павел Иодковский.

В агрогородке Свислочь завершены работы по строительству второго пускового комплекса, который включал в себя прокладку водопроводной сети и ее закольцовку с существующим водопроводом. Первый пусковой комплекс – строительство станции обезжелезивания – был реализован в прошлом году.

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