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«Потайные уголки», необычные истории и подарки. Гродненский зоопарк приглашает на праздник

18.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Потайные уголки», необычные истории и подарки. Гродненский зоопарк приглашает на праздник

Мероприятие  пройдет в это воскресенье.

Все чаще новости из мира Гродненского зоопарка попадают в различные топы. Из последних, конечно же, история влюбленного льва Джонни, который настойчиво ухаживал за львицей Персеей ( пока еще не взаимно, но мы все верим). Еще одна удивительная история о попугае жако  Катя– пернатый удивляет своими экстрасенсорными способностями и даже может предсказать судьбу.

И вот работники Гродненского зоопарка решили приоткрыть завесу тайны и приглашают всех желающих на познавательную программу «Зоопарк изнутри».

«Потайные уголки», необычные истории и подарки. Гродненский зоопарк приглашает на праздник

– В этот день мы проведем для вас увлекательную экскурсию «Незнакомый зоопарк» и расскажем самые интересные и невероятные истории из жизни животных, – рассказывают организаторы, – на кормокухне посмотрим, где и как готовят обеды для наших питомцев, а еще можно будет посетить «потайные уголки» зоопарка.

Какие именно, пока организаторы держат в секрете. В конце программы всех ждет викторина «Гродненский зоопарк», где каждый желающий сможет побороться за приз. Но и это еще не все сюрпризы – все маленькие участники мероприятия получат подарочки от Гродненского зоопарка.

Что? Познавательная программа «Зоопарк изнутри».

Где? Гродненский зоопарк, место сбора возле кассы (на территории зоопарка).

Когда? 20 октября, начало в 12.30.

https://grodnonews.by

 
 
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Мероприятие  пройдет в это воскресенье. Все чаще новости из мира Гродненского зоопарка попадают в различные топы. Из последних, конечно же, история влюбленного...
 
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