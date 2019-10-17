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«Потайные уголки», необычные истории и подарки. Гродненский зоопарк приглашает на праздник
18.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мероприятие пройдет в это воскресенье.
Все чаще новости из мира Гродненского зоопарка попадают в различные топы. Из последних, конечно же,
И вот работники Гродненского зоопарка решили приоткрыть завесу тайны и приглашают всех желающих на познавательную программу «Зоопарк изнутри».
– В этот день мы проведем для вас увлекательную экскурсию «Незнакомый зоопарк» и расскажем самые интересные и невероятные истории из жизни животных, – рассказывают организаторы, – на кормокухне посмотрим, где и как готовят обеды для наших питомцев, а еще можно будет посетить «потайные уголки» зоопарка.
Какие именно, пока организаторы держат в секрете. В конце программы всех ждет викторина «Гродненский зоопарк», где каждый желающий сможет побороться за приз. Но и это еще не все сюрпризы – все маленькие участники мероприятия получат подарочки от Гродненского зоопарка.
Что? Познавательная программа «Зоопарк изнутри».
Где? Гродненский зоопарк, место сбора возле кассы (на территории зоопарка).
Когда? 20 октября, начало в 12.30.
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Мероприятие пройдет в это воскресенье. Все чаще новости из мира Гродненского зоопарка попадают в различные топы. Из последних, конечно же, история влюбленного...
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