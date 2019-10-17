ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые показали разумную «слизь» в зоопарке Парижа

18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В столице Франции широкой публике представили интригующее одноклеточное существо, которое отнесли к группе слизевиков, сообщает Reuters.

По внешним призракам «слизь» напоминает гриб, однако имеет повадки животных. Кроме этого, у нее нет органов пищеварительной системы, но она способна употреблять и переваривать еду.

Существо назвали blob — слизь, как в одноименном фильме ужасов 1958 года. Отмечается, что у исследователей нет предположения, что это именно такое, однако они отмечают невероятные свойства организма.

Во-первых, «слизь» может передвигаться со скорость четыре сантиметра в час и самостоятельно выбирается из лабиринта. Во-вторых, она способна самоисцеляться: если «слизь» разрезать, то организм восстановится через несколько минут.

Еще ученые выяснили, что два подобных организма могут соединиться и, таким способом, передать знания друг другу. Ученые в растерянности, но продолжают исследования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Франции широкой публике представили интригующее одноклеточное существо, которое отнесли к группе слизевиков, сообщает Reuters. По внешним призракам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Официант из Гродно обчистил сейф на работе и уехал в Москву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • светло голубые джинсы женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика