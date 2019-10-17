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Ученые показали разумную «слизь» в зоопарке Парижа
18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В столице Франции широкой публике представили интригующее одноклеточное существо, которое отнесли к группе слизевиков, сообщает Reuters.
По внешним призракам «слизь» напоминает гриб, однако имеет повадки животных. Кроме этого, у нее нет органов пищеварительной системы, но она способна употреблять и переваривать еду.
Существо назвали blob — слизь, как в одноименном фильме ужасов 1958 года. Отмечается, что у исследователей нет предположения, что это именно такое, однако они отмечают невероятные свойства организма.
Во-первых, «слизь» может передвигаться со скорость четыре сантиметра в час и самостоятельно выбирается из лабиринта. Во-вторых, она способна самоисцеляться: если «слизь» разрезать, то организм восстановится через несколько минут.
Еще ученые выяснили, что два подобных организма могут соединиться и, таким способом, передать знания друг другу. Ученые в растерянности, но продолжают исследования.
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В столице Франции широкой публике представили интригующее одноклеточное существо, которое отнесли к группе слизевиков, сообщает Reuters. По внешним призракам...
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