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Как избежать скандалов в семье

18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Конечно, без скандалов не удается прожить ни одной, даже самой счастливой семье. Тем не менее, в некоторых семьях скандалы становятся постоянным и привычным делом, постепенно охлаждая отношения партнеров друг к другу. Примечательно, что многие люди считают, что причиной скандалов являются сами отношения, а точнее их охлаждение, а на самом деле проблема в простом нежелании супругов слышать и понимать друг друга.

Главным правилом счастливой совместной жизни является обоюдное желание понимать и прислушиваться друг к другу. Однако при этом очень часто люди начинают сдерживать свой негатив, складывая все недовольство в «копилочку», которая в определенный момент взрывается как атомная бомба, снося все вокруг.

 
 
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Конечно, без скандалов не удается прожить ни одной, даже самой счастливой семье. Тем не менее, в некоторых семьях скандалы становятся постоянным и привычным делом,...
 
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