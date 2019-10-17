Как избежать скандалов в семье

Источник материала: Новости Хотимска

Конечно, без скандалов не удается прожить ни одной, даже самой счастливой семье. Тем не менее, в некоторых семьях скандалы становятся постоянным и привычным делом, постепенно охлаждая отношения партнеров друг к другу. Примечательно, что многие люди считают, что причиной скандалов являются сами отношения, а точнее их охлаждение, а на самом деле проблема в простом нежелании супругов слышать и понимать друг друга.

Главным правилом счастливой совместной жизни является обоюдное желание понимать и прислушиваться друг к другу. Однако при этом очень часто люди начинают сдерживать свой негатив, складывая все недовольство в «копилочку», которая в определенный момент взрывается как атомная бомба, снося все вокруг.