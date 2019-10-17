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В Столине мужчину засыпало грунтом
18.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Столине мужчину засыпало грунтом: понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Несчастный случай произошел сегодня около 14.30. В центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее. Требовалась помощь в извлечении человека.
Через 4 минуты спасатели были на месте вызова. Мужчина был практически полностью засыпан грунтом. Земля обрушилась при рытье траншеи для прокладки канализации на приусадебном участке. Под завалом оказался мужчина, проводивший работы.
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В Столине мужчину засыпало грунтом: понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси. Несчастный случай произошел сегодня около 14.30. В центр...
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