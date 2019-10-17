Источник материала: Новости Хотимска

В Столине мужчину засыпало грунтом: понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Несчастный случай произошел сегодня около 14.30. В центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее. Требовалась помощь в извлечении человека.

Через 4 минуты спасатели были на месте вызова. Мужчина был практически полностью засыпан грунтом. Земля обрушилась при рытье траншеи для прокладки канализации на приусадебном участке. Под завалом оказался мужчина, проводивший работы.