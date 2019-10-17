Как повысить шансы на одобрение кредита в банке

Источник материала: Горецкий вестник

Перед выдачей потребительского кредита наличными или иного вида займа банк всегда рассматривает исходные данные претендента. Если гражданин не подходит под определенные требования, велик риск получить отказ, но существует несколько проверенных способов избежать этого.





Соответствие требованиям

Перед подачей заявки на кредит всегда нужно интересоваться, а какие же требования банк предъявляет к потенциальному заемщику:

— рекомендуемый возраст клиента;

— рабочий стаж;

— уровень доходов;

— семейное положение.

Многие об этом моменте забывают и в итоге сталкиваются с отказом. Согласно исследованиям рынка, самые высокие шансы получить новый займ имеют женатые/замужние граждане РБ в возрасте 30–45 лет, которые воспитывают не более 1-го ребенка, не имеют других иждивенцев и долгов по другим кредитам.

Привлекательный в плане кредитования клиент также долгое время трудится на одном рабочем месте (не меньше года), успел дослужиться до уровня специалиста, получает зарплату выше среднерыночной.

Если портрет претендента соответствует описанному, кредит почти наверняка будет одобрен.

Кредитная история

По степени важности хорошая кредитная история стоит чуть ли не первом месте в списке критериев желанного заемщика. Если она далека от идеала, нужно потрудиться и закрыть все просрочки по имеющимся кредитам.

Для улучшения КИ можно также взять небольшой – чисто символический – займ в любой банковской организации и аккуратно выплатить его точно в срок.

Заполнение заявки

Определяет ответ банка и качество заполнения анкеты-заявки. Снижают шансы претендента на получение кредита:

— ошибки;

— опечатки;

— незаполненные строки;

— ложная информация;

— данные чужой банковской карты.

Все эти моменты сигнализируют банковской системе, что заявку на кредит присылает мошенник. Ответ в таком случае только один – отказ. Не хотите его получить – внимательно и честно заполняйте заявку!





Дополнительный доход

Размер зарплаты по основному месту работы не позволяет претендовать на займ, но деньги очень нужны. В этом случае есть смысл предоставить банку документы о дополнительном доходе. Сюда можно включить:

— регулярные переводы от родственников из-за границы;

— зарплату с работы по совместительству;

— доход от сдачи квартиры, автотранспорта или земельного участка в аренду;

— другие регулярные поступления.

Дополнительное обеспечение

Кредиты заемщикам с невысоким уровнем дохода охотнее выдают под залог ценного имущества. В его качестве могут выступать:

— квартира, дом, дача или другая недвижимость;

— земельный участок;

— автомобиль или мотоцикл в хорошем состоянии;

— депозит в банке.

На любой залог банку нужно предоставить документы, которые подтверждают право клиента на владение этим имуществом.

Поручитель

Наличие хорошо зарабатывающего/обеспеченного поручителя очень сильно повышает шансы клиента получить займ. Однако найти такое лицо не всегда представляется возможным. В случае отказа заемщика выплачивать кредит долговые обязательства переходят к поручителю, а к этому не все готовы.

В любом случае, если деньги нужны позарез, стоит попробовать несколько способов повысить свои шансы на получение кредита. Хотя бы один или два наверняка сработают.

По материалам сайта creditportal.by

УНП 192962214, ООО “Кредит портал бай”