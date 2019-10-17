«Длинные» вклады в рублях: что выбрать, пока ставки замерли
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Источник материала:
Tut.by
Ставки по «длинным» депозитам в национальной валюте сроком на 2 и на 3 года пока что застыли. Только некоторые банки сократили ставки на 0,01%-0,25% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие наиболее привлекательные предложения есть в каждом из банков. фото с сайта: pixabay.com
Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 12,87% годовых. Такая ставка есть лишь в трех банках:
, Банк ВТБ (Беларусь) и МТБанк . Франсабанк
Банк, депозит
Срок
Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (безотзывный)
2, 3 года
12,88% (-0,01%), 12,87%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад (безотзывный)
26 месяцев
12,1% (-), 12,1%
Белагропромбанк,
Стандарт (безотзывный)
2, 3 года
12% (-), 12%
Беларусбанк,
Классик (безотзывный)
2 года
11,83% (-), 11,83%
Беларусбанк,
Классик детский (безотзывный)
3 года
11,93% (-), 11,93%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д (безотзывный)
2 года
10,5% (-), 10,5%
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
2 года
10,5% (-), 10,5%
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)
3 года
6,9% (-), 6,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
2, 3 года
11,95% (-), 11,95%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
2, 3 года
10,5% (-0,25%), 10,25%
Банк Решение,
Формула успеха (безотзывный)
3 года
13,01% (-), 13,01%
Банк Дабрабыт,
Капитальный (безотзывный)
2 года
11% (-), 11%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный)
24 месяца
12,5% (-), 12,5%
МТБанк,
МТБелки (безотзывный)
36 месяцев
12,88% (-0,01%), 12,87%
Паритетбанк,
Клевер (безотзывный)
2, 3 года
12,8% (-), 12,8%
Статусбанк,
Запасливые бабки (отзывный)
2 года
7,2% (-0,2%), 7%
Франсабанк,
Верный расчет (безотзывный)
2 года
12,88% (-0,01%), 12,87%
Банк, депозит
Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter (безотзывный) на 2, 3 года
12,88% (-0,01%), 12,87%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад (безотзывный) на 26 месяцев
12,1% (-), 12,1%
Белагропромбанк,
Стандарт (безотзывный) на 2, 3 года
12% (-), 12%
Беларусбанк,
Классик (безотзывный) на 2 года
11,83% (-), 11,83%
Беларусбанк,
Классик детский (безотзывный) на 3 года
11,93% (-), 11,93%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д (безотзывный) на 2 года
10,5% (-), 10,5%
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
10,5% (-), 10,5%
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) на 3 года
6,9% (-), 6,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный) на 2, 3 года
11,95% (-), 11,95%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный) на 2, 3 года
10,5% (-0,25%), 10,25%
Банк Решение,
Формула успеха (безотзывный) на 3 года
13,01% (-), 13,01%
Банк Дабрабыт,
Капитальный (безотзывный) на 2 года
11% (-), 11%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный) на 24 месяца
12,5% (-), 12,5%
МТБанк,
МТБелки (безотзывный) на 36 месяцев
12,88% (-0,01%), 12,87%
Паритетбанк,
Клевер (безотзывный) на 2, 3 года
12,8% (-), 12,8%
Статусбанк,
Запасливые бабки (отзывный) на 2 года
7,2% (-0,2%), 7%
Франсабанк,
Верный расчет (безотзывный) на 2 года
12,88% (-0,01%), 12,87%
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Ставки по «длинным» депозитам в национальной валюте сроком на 2 и на 3 года пока что застыли.
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