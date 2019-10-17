«Длинные» вклады в рублях: что выбрать, пока ставки замерли

Источник материала: Tut.by

Ставки по «длинным» депозитам в национальной валюте сроком на 2 и на 3 года пока что застыли. Только некоторые банки сократили ставки на 0,01%-0,25% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие наиболее привлекательные предложения есть в каждом из банков.



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Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 12,87% годовых. Такая ставка есть лишь в трех банках: Банк ВТБ (Беларусь) , МТБанк и Франсабанк .

Банк, депозит Срок Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter (безотзывный) 2, 3 года 12,88% (-0,01%), 12,87% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) 26 месяцев 12,1% (-), 12,1% Белагропромбанк, Стандарт (безотзывный) 2, 3 года 12% (-), 12% Беларусбанк, Классик (безотзывный) 2 года 11,83% (-), 11,83% Беларусбанк, Классик детский (безотзывный) 3 года 11,93% (-), 11,93% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д (безотзывный) 2 года 10,5% (-), 10,5% Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 2 года 10,5% (-), 10,5% Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) 3 года 6,9% (-), 6,9% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 2, 3 года 11,95% (-), 11,95% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 2, 3 года 10,5% (-0,25%), 10,25% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) 3 года 13,01% (-), 13,01% Банк Дабрабыт, Капитальный (безотзывный) 2 года 11% (-), 11% Идея Банк, Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный) 24 месяца 12,5% (-), 12,5% МТБанк, МТБелки (безотзывный) 36 месяцев 12,88% (-0,01%), 12,87% Паритетбанк, Клевер (безотзывный) 2, 3 года 12,8% (-), 12,8% Статусбанк, Запасливые бабки (отзывный) 2 года 7,2% (-0,2%), 7% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 2 года 12,88% (-0,01%), 12,87%

Банк, депозит Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter (безотзывный) на 2, 3 года 12,88% (-0,01%), 12,87% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) на 26 месяцев 12,1% (-), 12,1% Белагропромбанк, Стандарт (безотзывный) на 2, 3 года 12% (-), 12% Беларусбанк, Классик (безотзывный) на 2 года 11,83% (-), 11,83% Беларусбанк, Классик детский (безотзывный) на 3 года 11,93% (-), 11,93% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д (безотзывный) на 2 года 10,5% (-), 10,5% Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 10,5% (-), 10,5% Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) на 3 года 6,9% (-), 6,9% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) на 2, 3 года 11,95% (-), 11,95% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) на 2, 3 года 10,5% (-0,25%), 10,25% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) на 3 года 13,01% (-), 13,01% Банк Дабрабыт, Капитальный (безотзывный) на 2 года 11% (-), 11% Идея Банк, Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный) на 24 месяца 12,5% (-), 12,5% МТБанк, МТБелки (безотзывный) на 36 месяцев 12,88% (-0,01%), 12,87% Паритетбанк, Клевер (безотзывный) на 2, 3 года 12,8% (-), 12,8% Статусбанк, Запасливые бабки (отзывный) на 2 года 7,2% (-0,2%), 7% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) на 2 года 12,88% (-0,01%), 12,87%