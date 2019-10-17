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«Длинные» вклады в рублях: что выбрать, пока ставки замерли

18.10.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по «длинным» депозитам в национальной валюте сроком на 2 и на 3 года пока что застыли. Только некоторые банки сократили ставки на 0,01%-0,25% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие наиболее привлекательные предложения есть в каждом из банков.


фото с сайта: pixabay.com

Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 12,87% годовых. Такая ставка есть лишь в трех банках: Банк ВТБ (Беларусь), МТБанк и Франсабанк.

Банк, депозит

Срок

Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter (безотзывный)

 2, 3 года 12,88% (-0,01%), 12,87%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный)

26 месяцев

12,1% (-), 12,1%

Белагропромбанк,

Стандарт (безотзывный)

2, 3 года

12% (-), 12%

Беларусбанк,

Классик (безотзывный)

2 года

11,83% (-), 11,83%

Беларусбанк,

Классик детский (безотзывный)

3 года

11,93% (-), 11,93%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д (безотзывный)

2 года

10,5% (-), 10,5%

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

2 года

10,5% (-), 10,5%

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)

3 года

6,9% (-), 6,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

2, 3 года

11,95% (-), 11,95%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

2, 3 года

10,5% (-0,25%), 10,25%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный)

3 года

13,01% (-), 13,01%

Банк Дабрабыт,

Капитальный (безотзывный)

2 года

11% (-), 11%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный)

24 месяца

12,5% (-), 12,5%

МТБанк,

МТБелки (безотзывный)

36 месяцев

12,88% (-0,01%), 12,87%

Паритетбанк,

Клевер (безотзывный)

2, 3 года

12,8% (-), 12,8%

Статусбанк,

Запасливые бабки (отзывный)

2 года

7,2% (-0,2%), 7%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

2 года

12,88% (-0,01%), 12,87%

Банк, депозит

Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (безотзывный) на 2, 3 года

 12,88% (-0,01%), 12,87%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный) на 26 месяцев

12,1% (-), 12,1%

Белагропромбанк,

Стандарт (безотзывный) на 2, 3 года

12% (-), 12%

Беларусбанк,

Классик (безотзывный) на 2 года

11,83% (-), 11,83%

Беларусбанк,

Классик детский (безотзывный) на 3 года

11,93% (-), 11,93%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д (безотзывный) на 2 года

10,5% (-), 10,5%

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

10,5% (-), 10,5%

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) на 3 года

6,9% (-), 6,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный) на 2, 3 года

11,95% (-), 11,95%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный) на 2, 3 года

10,5% (-0,25%), 10,25%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный) на 3 года

13,01% (-), 13,01%

Банк Дабрабыт,

Капитальный (безотзывный) на 2 года

11% (-), 11%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный) на 24 месяца

12,5% (-), 12,5%

МТБанк,

МТБелки (безотзывный) на 36 месяцев

12,88% (-0,01%), 12,87%

Паритетбанк,

Клевер (безотзывный) на 2, 3 года

12,8% (-), 12,8%

Статусбанк,

Запасливые бабки (отзывный) на 2 года

7,2% (-0,2%), 7%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный) на 2 года

12,88% (-0,01%), 12,87%
 
 
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Ставки по «длинным» депозитам в национальной валюте сроком на 2 и на 3 года пока что застыли.
 
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