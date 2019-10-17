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Куда сходить в выходные? В выставочном зале Дворцово-паркового ансамбля Радзивиллов начала работу интересная экспозиция

18.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Малом выставочном зале Дворцово-паркового ансамбля Радзивиллов в Несвиже начала работу экспозиция «Время чая». На выставке можно увидеть серебряные и фарфоровые предметы: самовары и бульётки из коллекции фондов музея-заповедника «Несвиж», прекрасные чайные сервизы из антикварного салона «Шебби» (г. Минск), а также заварники, сливочники, подстаканники и шкатулки для хранения чая из частных коллекций.

Сегодня трудно найти человека, ни разу в жизни не столкнувшегося с ароматом и вкусом чая. Даже самые заядлые кофеманы время от времени разбавляют свой кофейный рацион этим прекрасным напитком.

Куда сходить в выходные? В выставочном зале Дворцово-паркового ансамбля Радзивиллов начала работу интересная экспозиция

Куда сходить в выходные? В выставочном зале Дворцово-паркового ансамбля Радзивиллов начала работу интересная экспозиция

Куда сходить в выходные? В выставочном зале Дворцово-паркового ансамбля Радзивиллов начала работу интересная экспозиция

На протяжении истории своего существования чай занимал различное место в жизни человека. Появившись, как гласит легенда, в далеком 2737 г. до н. э в Китае, он успел побывать не только лекарством для тела и усладой для души, но и показателем финансового достатка семьи, города, да и страны в целом. Слух о целебных свойствах чая распространился по всему миру. Каждая уважающая себя семья считала должным иметь в своем кухонном шкафчике баночку ароматного заморского чая. Не терял, однако, популярности и травяной чай. Он употреблялся повсеместно, как лекарственное средство, так и на равне с другими традиционными напитками, такими, как хлебный квас или березовый сок. Кроме того, местный травяной чай примешивался в «заморский деликатес», дабы увеличить его количество.

Постепенно чай стал обычным явлением в нашей жизни. Им лечили усталость или бессонницу, головную боль и простуду, запивали пищу. Интерес к этому ароматному напитку не угасает и сегодня.

Куда сходить в выходные? В выставочном зале Дворцово-паркового ансамбля Радзивиллов начала работу интересная экспозиция

Куда сходить в выходные? В выставочном зале Дворцово-паркового ансамбля Радзивиллов начала работу интересная экспозиция

Особое место в процессе чаепития занимает посуда для чая. Считается, что данный тип кухонной утвари возник в Китае, с появлением там в VI веке фарфора. Во всем мире известны китайские чайники для заваривания чая, которые также можно увидеть на нашей выставке. Они бывают самых разнообразных форм – круглые или квадратные, изогнутые, в виде птиц, животных, деревьев или других природных и растительных образов. Не менее популярны так называемые рисовые чайники, сделанные из рисового фарфора по специальной технологии. Если такой чайник поставить против света или подсветить, можно увидеть прозрачный узор, проявляющийся в виде рисовых зерен.

Постепенно посуда из металлов стала терять свою ценность – на первое место выходит красота и утонченность фарфора. Известно, что в Европе первые фарфоровые чайные сервизы появились в XVIII веке, когда чаепитие стало модным явлением в обществе. Изначально европейская фарфоровая посуда чем-то напоминала восточную, так как форма и узоры для росписи были позаимствованы именно оттуда. Позже при изготовлении посуды европейцы стали внедрять в процесс собственные идеи. Неизменным остался только список предметов, входящих в чайный сервиз: чашки, блюдца и чайник для заварки, ёмкости для сахара и сливок, а также шкатулка для хранения чая.

На выставке «Время чая» вы сможете узнать историю появления и распространения чая на наших землях, а также побывать в гостиной состоятельного горожанина и окунуться в атмосферу того времени. Выставка будет действовать до 20 января 2020 года.

 


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Теги: Минск
 
 
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В Малом выставочном зале Дворцово-паркового ансамбля Радзивиллов в Несвиже начала работу экспозиция «Время чая». На выставке можно увидеть серебряные и
 
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