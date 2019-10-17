8-9 октября прошли районные соревнования по летнему многоборью «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.
Учащиеся соревновались в стрельбе из пневматического оружия, прыжках, подтягиваниях (юноши) и отжиманиях (девушки), бег 30 метров и длинный бег.
Среди городских учреждений образования призовые места были распределены следующим образом: 1 место - государственное учреждение образования «Гимназия №1 г.Дзержинска», 2 - государственное учреждение образования «Средняя Школа №2 г.Дзержинска», 3 - государственное учреждение образования «Гимназия г.Дзержинска».
В зачёте среди сельских учреждений: 1 место - государственное учреждение образования «Негорельская средняя Школа №1», 2 место - государственное учреждение образования «Станьковская средня Школа им.Марата Казея», 3 место - государственное учреждение образования «Новоселковский УПК ДС-СШ».