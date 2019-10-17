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Снесли тумбы заграждения. Кто-то играл в кегельбан на своём авто?

18.10.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На улице Советской в Бресте кто-то снес металлические тумбы, отделяющие проезжую часть Гоголя от пешеходной улицы.

Снесли тумбы заграждения. Кто-то играл в кегельбан на своём авто?

Два элемента ограждения исчезли, два других с которых сбиты шары, несознательные граждане используют как мусорные баки, бросая в них бумажки и окурки.

Снесли тумбы заграждения. Кто-то играл в кегельбан на своём авто?

Такое впечатление, что кто-то въехал на автомобиле на тротуар и снёс тумбы. Такой случай уже был лет 7-8 назад. Молодой человек не справился с управлением машиной и снес ограждение. Милиция тогда обнаружила повреждённое транспортное средство в соседних дворах.

 
Теги: Брест
 
 
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  На улице Советской в Бресте кто-то снес металлические тумбы, отделяющие проезжую часть Гоголя от пешеходной улицы. Два элемента ограждения исчезли, два других с...
 
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