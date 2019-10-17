Снесли тумбы заграждения. Кто-то играл в кегельбан на своём авто?

Источник материала: Виртуальный Брест

На улице Советской в Бресте кто-то снес металлические тумбы, отделяющие проезжую часть Гоголя от пешеходной улицы.





Два элемента ограждения исчезли, два других с которых сбиты шары, несознательные граждане используют как мусорные баки, бросая в них бумажки и окурки.





Такое впечатление, что кто-то въехал на автомобиле на тротуар и снёс тумбы. Такой случай уже был лет 7-8 назад. Молодой человек не справился с управлением машиной и снес ограждение. Милиция тогда обнаружила повреждённое транспортное средство в соседних дворах.