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Снесли тумбы заграждения. Кто-то играл в кегельбан на своём авто?
18.10.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На улице Советской в Бресте кто-то снес металлические тумбы, отделяющие проезжую часть Гоголя от пешеходной улицы.
Два элемента ограждения исчезли, два других с которых сбиты шары, несознательные граждане используют как мусорные баки, бросая в них бумажки и окурки.
Такое впечатление, что кто-то въехал на автомобиле на тротуар и снёс тумбы. Такой случай уже был лет 7-8 назад. Молодой человек не справился с управлением машиной и снес ограждение. Милиция тогда обнаружила повреждённое транспортное средство в соседних дворах.
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