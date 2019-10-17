Прямую телефонную линию проведет 19 октября управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Воронин

Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 19 октября управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Александрович Воронин. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Одновременно со своими проблемами к первому заместителю председателя горисполкома Александру Георгиевичу Потемкину население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Заместитель главы администрации Ленинского района г. Могилева Андрей Викторович Кашевский ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Наталья Леонтьевна Халецкая — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать первый заместитель председателя горисполкома Игорь Николаевич Кисель — (8 0225) 76-21-41. Заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Виталий Антонович Граховский поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а первый заместитель главы администрации Первомайского района Бобруйска Сергей Васильевич Лоцкий — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области Номер телефона Белыничский (02232) 55-689 Бобруйский (0225) 74-52-11 Быховский (02231) 79-648 Глусский (02230) 78-978 Горецкий (02233)76-426 Дрибинский (02248) 24-581 Кировский (02237)79-162 Климовичский (02244) 78-013 Кличевский (02236)78-952 Костюковичский (02245) 78-134 Краснопольский (02238) 79-955 Кричевский (02241) 20-780 Круглянский (02234) 79-565 Могилевский 42-39-28 Мстиславский (02240) 59-009 Осиповичский (02235) 50-335 Славгородский (02246) 796-25 Хотимский (02247) 79-298 Чаусский (02242) 789-87 Чериковский (02243) 793-78 Шкловский (02239) 41-331