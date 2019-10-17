ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямую телефонную линию проведет 19 октября управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Воронин

18.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 19 октября управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий ВоронинПрямую телефонную линию проведет 19 октября управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Александрович Воронин. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края. 

Курируемые направления: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Одновременно со своими проблемами к первому заместителю председателя горисполкома Александру Георгиевичу Потемкину население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Заместитель главы администрации Ленинского района г. Могилева Андрей Викторович Кашевский ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Наталья Леонтьевна Халецкая   — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать первый заместитель председателя горисполкома Игорь Николаевич Кисель — (8 0225) 76-21-41. Заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Виталий Антонович  Граховский поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а первый заместитель главы администрации Первомайского района Бобруйска Сергей Васильевич Лоцкий — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области

Номер

телефона
Белыничский

                (02232) 55-689
Бобруйский

(0225) 74-52-11
Быховский

(02231) 79-648
Глусский

(02230) 78-978
Горецкий

 (02233)76-426
Дрибинский

(02248) 24-581
Кировский

(02237)79-162
Климовичский

(02244) 78-013
Кличевский

(02236)78-952
Костюковичский

(02245) 78-134
Краснопольский

(02238) 79-955
Кричевский

(02241) 20-780
Круглянский

(02234) 79-565
Могилевский

42-39-28
Мстиславский

(02240) 59-009
Осиповичский

(02235) 50-335
Славгородский

(02246) 796-25
Хотимский

(02247) 79-298
Чаусский

(02242) 789-87
Чериковский

(02243) 793-78
Шкловский

(02239) 41-331

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямую телефонную линию проведет 19 октября управляющий делами Могилевского облисполкома Григорий Александрович Воронин. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Снесли тумбы заграждения. Кто-то играл в кегельбан на своём авто?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика