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«Топчик» за свои деньги? Полный обзор Xiaomi Redmi Note 8

18.10.2019 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 сентября в Беларуси стартуют продажи новинки от Xiaomi — Redmi Note 8. Устройство стоит дешевле недавнего Redmi Note 8 Pro (обзор), и при этом предлагает схожие технические характеристики. Мы проверили, чем может удивить аппарат, и стоит ли на него обновляться с Redmi Note 7.


Корпус из пластика из стекла

С каждым обзором следующего смартфона от Xiaomi становится понятно — сравнивать устройства с аппаратами других брендов практически бессмысленно, гаджеты производителя скорее конкурируют друг с другом. Впрочем, дизайна это касается в последнюю очередь: девайсы если не идентичны, то очень похожи друг на друга.

Это же касается и Xiaomi Redmi Note 8, продающегося от 459 рублей. От предыдущей «семерки» спереди новинку получится различить разве что по надписи Redmi в нижней части фронтальной панели.


На субъективный взгляд автора обзора, это — едва ли самая спорная дизайнерская особенность всего аппарата. Давайте честно: пользователю таким способом сегодня вряд ли стоит напоминать, гаджет какого именно бренда он купил.

Но других дизайнерских или эргономических просчетов в Redmi Note 8 найти сложно. Несущая рама смартфона сделана из пластика, но если об этом не знать, то визуально и на ощупь она больше напоминает металл. А вот передняя и задняя стороны девайса прикрыты защитным стеклом.


Сканер отпечатков пальцев расположили с задней стороны корпуса — он срабатывает меньше, чем за секунду. Есть и функция активации по лицу.

Еще один плюс Redmi Note 8 — возможность установить сразу две nanoSIM-карты и карту памяти microSD. В предыдущем Redmi Note 7 приходилось выбирать между второй «симкой» и расширением хранилища. В смартфон также встроен ИК-передатчик для управления бытовой техникой, есть и привычный 3,5-мм разъем для подключения наушников.


Общий вердикт такой: Redmi Note 8 внешне мало чем отличается от Redmi Note 7, но это — хорошо. Управлять гаджетом без перехвата в руке удобно. Единственный минус — скользкая задняя панель. Есть положить смартфон на ровную поверхность, он может начать сползать. Впрочем, это нивелируется чехлом.


Слева Redmi Note 7, справа Redmi Note 8

Хороший, но не очень яркий экран

В части экрана изменений в сравнении с Redmi Note 7 практически нет. В новинке установлена 6,3-дюймовая панель с IPS-матрицей. На официальном сайте производителя не говорится о максимальной яркости панели, но субъективно, ее слегка не достает.


Чтобы комфортно пользоваться смартфоном в помещении, ползунок приходится выкручивать на 70%. Под солнцем и на 100% яркости рассмотреть надписи получается не всегда. Интересно, что такой же эффект был и в Redmi Note 8 Pro.


Но в остальном экран наверняка обрадует большинство пользователей: его диагонали вполне хватает, чтобы посмотреть ролик на YouTube или поиграть ы «танчики», цветопередача по умолчанию смещена в холодные оттенки, инверсии цветов при наклоне незаметно.

Мощности хватает

Redmi Note 8 работает на процессоре Snapdragon 665 (11-нм техпроцесс). Оперативной памяти — 3 ГБ или 4 ГБ, постоянной — от 32 ГБ. У нас на тесте побывала модель с 4/64 ГБ, и претензий к ее производительности нет.

Скажем так: прироста по мощности по сравнению с Xiaomi Redmi Note 7 не ощущается, но он и не особо нужен. Все популярные программы (банковские приложения, соцсети, YouTube, почта, мессенджеры) запускаются без проблем. В тот же PUBG получится с комфортом поиграть на средних настройках графики.


Для проформы мы запустили на смартфоне синтетический тест AnTuTu. Результат Redmi Note 8 составляет около 170 тысяч баллов. Это рекордное значение? Нет, нынешние топовые смартфоны набирают более 400 тысяч очков. Хватает ли 170 тысяч для того, чтобы «не париться» о мощности? Более чем. К тому же, задняя крышка при нагрузке если и нагревается, то незначительно.

Другими словами: для повседневных задач производительности девайсу хватает. В течение ближайшего года о трудностях в этом плане почти наверняка задумываться не придется.

А вот как Redmi Note 8 прошел тест на троттлинг (сбрасывание частоты процессора под большой нагрузкой):


До двух дней на одном заряде

Емкость аккумулятора Redmi Note 8 — 4000 мАч, изменений в сравнении с «семеркой» тут не произошло.

На одном заряде смартфон уверенно продержится день в активном режиме использования и полтора-два дня в более щадящем — все зависит от вашего сценария. В комплект поставки входит и адаптер питания с поддержкой ускоренной подзарядки. С его помощью восполнить энергию Redmi Note 8 получится примерно за полтора часа.

Камера

Основная камера в Xiaomi Redmi Note 8 — четверная. Первый модуль — на 48 Мп (f/1.75), второй, суперширокоугольный — на 8 Мп (f/2.2). Третий и четвертый — на 2 Мп. Они нужны для определения глубины объектов в кадре и макросъемки. Но на наш взгляд, особого смысла в 2-мегапиксельных фотомодулях нет.

По умолчанию, как и в Redmi Note 8 Pro, обычный Redmi Note 8 снимает в уменьшенном разрешении (12 Мп). Это нужно для того, чтобы скомбинировать четыре соседних небольших пикселя в один более крупный и таким образом добиться лучшего качества снимков. Ниже — несколько фото, сделанных на смартфон с включенным ИИ и автоматическим HDR:














А вот кадры, сделанные в тех же местах, но уже на суперширокоугольную камеру:














К качеству обычных снимков придраться, особенно с учетом цены аппарата, сложно. Фотографии получаются приличные — качества вполне хватит, чтобы поделиться снимками в соцсетях. Детализации достаточно, искусственный интеллект не слишком сильно приукрашивает сцены. Вечером четкость мелких объектов в кадре, конечно, снижается, но остается приемлемой.

А вот на широкоугольную камеру лучше снимать только при достаточном количестве света. При съемке ночью и в помещениях фото начинают «шуметь».

Резюме

Xiaomi Redmi Note 8 будет продаваться в Беларуси за 459 (3/32 ГБ) и 529 рублей (4/64 ГБ). На наш взгляд, останавливаться стоит на последней версии. 3 ГБ оперативки сегодня может оказаться недостаточно.

К плюсам Redmi Note 8 относится отличная автономность (до полутора-двух дней без подзарядки), достаточно производительная «начинка, позволяющая не задумываться о смене смартфона еще как минимум год, а также возможность установить сразу две «симки» и карту памяти. В предыдущем Redmi Note 7 так сделать было нельзя.


Redmi Note 8 в разных цветах

Из небольших недостатков — максимальная яркость экрана. Под ярким солнцем изображение может быть не всегда хорошо различимо даже на уровне яркости в 100%. А еще немного раздражает надпись Redmi в нижней части фронтальной панели. Зато с камерой Redmi Note 8 все хорошо. С учетом цены аппарата, фотографии получаются приличные, хотя по качеству от снимков того же Redmi Note 7 ушли не очень далеко.

Обладателям Redmi Note 7 обновляться до Redmi Note 8 особого смысла, на наш взгляд, нет. «Семерка» еще вполне актуальна. А вот если покупать смартфон «с нуля», то Xiaomi Redmi Note 8 станет хорошим выбором.

При этом стартовая цена Redmi Note 8 Pro составляет 659 рублей. Из глобальных отличий в последнем выделяется наличие NFC-модуля, необходимого для работы режима с платежами со смартфона. Впрочем, такие системы (например, от Google или самой Xiaomi) в Беларуси пока не поддерживаются.

За предоставленный на обзор смартфон благодарим официального представителя продукции Xiaomi в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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