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С конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошел 400-тысячный автомобиль

18.10.2019 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге отмечает очередную веху своей деятельности — с конвейера сошел 400-тысячный автомобиль. Юбилейным экземпляром стал кроссовер Murano серо-коричневого цвета в комплектации Top.


Путь питерского предприятия Nissan к этому достижению занял более десяти лет. Это также означает, что каждые 3 минуты 40 секунд с конвейера сходит новый автомобиль. Если выстроить 400 тысяч автомобилей в один ряд друг за другом, то получится 1856 км — это расстояние от Санкт-Петербурга до Перми.

Производство автомобилей на российском заводе Nissan началось в 2009 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге локализованы три кроссовера бренда — наряду с Murano это еще Qashqai и X-Trail. В 2018 году завод в Санкт-Петербурге выпустил 56 525 автомобилей, поставив рекорд годового объема выпуска. За 9 месяцев текущего года на заводе произведено 39 825 кроссоверов.

 
 
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Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге отмечает очередную веху своей деятельности - с конвейера сошел 400-тысячный автомобиль. Юбилейным экземпляром стал кроссовер...
 
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