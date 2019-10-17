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Сегодня в Беларуси последний день, когда можно переписаться онлайн

18.10.2019 09:58 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сегодня в Беларуси последний день, когда можно переписаться онлайн

18 октября — последний день, когда можно заполнить анкету переписи населения в интернете.

Анкеты всех белорусов, которые захотят переписаться онлайн и авторизируются в системе до 23.59.59 18 октября, поступят нам, — отметили в Белстате.

Главное успеть авторизироваться до этого времени, так как закончить заполнять бланк человек может и в 00.15, и 00.30 и даже в 00.40. Система все учтет.

Пройти перепись в интернете можно на сайтах census.by или перепись.бел. Ответив на все вопросы в сети, переписчики лично вас беспокоить не будут. Адрес такого человека просто уберут из базы.

Ходить по домам и квартирам переписчики будут с 21 по 30 октября. 

 

 
 
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18 октября — последний день, когда можно заполнить анкету переписи населения в интернете.
 
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