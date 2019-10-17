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У всех выходной, а профсоюзы – на субботник

18.10.2019 10:34 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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12 октября профсоюзные активы Бреста и нашего района совместно с офицерами и военнослужащими пограничной заставы «Песчатка» им. Героя Советского Союза И.П. Барсукова Брестской пограничной группы провели субботник.У всех выходной, а профсоюзы – на субботник

Вооружившись необходимым инвентарем под четким руководством заместителя начальника пограничной группы – подполковника Олега Щёкина, председателя областного объединения профсоюзов Александра Мурашкина и председателя районного объединения профсоюзов Оксаны Высогроцкой, трудящиеся добровольцы дружно, а главное, – с душой принялись благоустраивать территорию, прилегающую к заставе. Будем надеяться, что высаженные здесь туи и бадан приживутся и создадут атмосферу красоты и уюта.

У всех выходной, а профсоюзы – на субботник

Какое событие привело к проведению внепланового субботника, рассказал Александр Мурашкин:

– С 2014 года Федерация профсоюзов Беларуси закреплена за пограничной заставой как шефствующая организация. И сегодня мы выполняем свои обязательства. Благодаря финансовой помощи ФПБ и областного объединения здесь уже проведены работы по ремонту и благоустройству административного здания, дома офицерского состава, прилегающей территории. Работу, поверьте, выполнили немалую. Но это была практическая часть. Поэтому мы совместно с Оксаной Высогроцкой решили организовать субботник и высадить здесь декоративные растения, которые украсят дворовую территорию заставы.

У всех выходной, а профсоюзы – на субботник

Олег Щекин, в свою очередь, отметил, что на погранзаставе двери для профсоюзных лидеров открыты всегда:

– Перед нами стоит задача – охранять государственную границу Республики Беларусь. А для того, чтобы качественно и надежно ее исполнять, мы создаем благоприятные условия для несения службы нашими военнослужащими. Поэтому мы благодарны за помощь, которую оказывают и Федерация профсоюзов, и областное объединение. Такую поддержку невозможно переоценить.

У всех выходной, а профсоюзы – на субботник

После плодотворной работы участников субботника пригласили на заставу, где познакомили с местами боевой подготовки, быта и отдыха пограничников. А еще мы с удовольствием восстановили силы, угостившись горячим чаем из сбора лесных трав и полакомились ароматной выпечкой, которую военнослужащие испекли сами. Чем немало удивили нас, девушек-хозяек.

P. S. В ноябре пограничная застава «Песчатка» ожидает гостей. С рабочим визитом сюда приедет глава ФПБ Михаил Орда.

Анастасия ЯНКИНА.

Фото Олега КУНАХА.

 
Теги: Брест
 
 
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12 октября профсоюзные активы Бреста и нашего района совместно с офицерами и военнослужащими пограничной заставы Сообщение У всех выходной, а профсоюзы – на...
 
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