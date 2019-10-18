С какими проблемами чаще всего сталкиваются белорусы, выезжающие за границу для трудоустройства?

Источник материала: Клiч Радзiмы

Во многих случаях проблемы возникают из-за незнания правил безопасного выезда. Например, много предложений работы за границей содержатся в Интернете, которые размещены частными лицами. Так, по мобильному телефону менеджеры предлагают работу за границей, чаще всего в Российской Федерации, а затем сообщают дату и место организованного выезда из республики. При этом лично с работниками до выезда никто не встречается. В таких случаях перевозчиками «рабочей силы» являются наёмные лица, которые не владеют информацией о предложенной им работе, а лишь осуществляют доставку людей до заявленного пункта назначения. Соответственно, выезжая за пределы Республики Беларусь, у граждан отсутствуют какие бы то ни было документы, подтверждающие факт приёма на работу, поэтому по прибытию они проживают или работают за рубежом, как правило, незаконно. И в результате, отстоять свои права по зарплате и условиям труда по такой устной «телефонной» договорённости крайне сложно.

Если всё-таки предложение о трудоустройстве за границей поступило от фирмы, то, чтобы обезопасить себя, попросите у ее сотрудников показать Вам лицензию на трудоустройство за границей. Список фирм, имеющих такую лицензию, размещен на сайте МВД Республики Беларусь www.mvd.gov.by (о министерстве—Департаменты—Департамент по гражданству и миграции—трудовая миграция—список юридических лиц, осуществляющих деятельность по трудоустройству за пределами Республики Беларусь) либо о таких фирмах можно узнать в управлении по гражданству и миграции той области, где зарегистрирована фирма.

Мониторинг объявлений в Интернете, в том числе и в социальных сетях, свидетельствует, что предложений, таящих реальную опасность, действительно много. При этом, размещение рекламы о трудоустройстве граждан за пределами республики допускается только при наличии у рекламодателя согласования Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Также реальной угрозой безопасного пребывания за границей является незнание законов стран, куда едут белорусы, в частности, местной системы защиты трудовых и других прав. Поэтому наиболее безопасным способом является выезд при содействии фирм, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь. Так как наличие лицензии накладывает на данные фирмы ряд обязательств. Например, перед выездом за границу ещё на территории нашей страны с работником обязательно должен быть заключен трудовой договор, который регистрируется в управлении по гражданству и миграции, и один экземпляр предоставляется работнику на руки. Только после этого гражданин может выехать на работу. При этом, лицензиат, в обязательном порядке, в течение пяти дней со дня выезда работника уведомляет об этом управление по гражданству и миграции. Эта же фирма отвечает за соответствие предоставленной о работодателе информации, и если по вине иностранного нанимателя причинен вред здоровью работника, то фирма несет перед ним также и материальную ответственность в объеме ущерба.

Во время пребывания за границей рекомендуем следующее:

— станьте на временный консульский учет;

— ни под каким предлогом никому не отдавайте свой паспорт;

— если условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в договоре, свяжитесь с фирмой по трудоустройству. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, вы имеете право отказаться от работы по договору;

— не ставьте себя в зависимое положение, принимая подарки или отдалживая деньги;

— периодически поддерживайте связь со своими родственниками и друзьями, незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий вашего пребывания;

— в случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в посольство или консульство Республики Беларусь, или в полицию той страны, где вы находитесь.

Напоминаем телефоны «горячей линии» Департамента по гражданству и миграции: +375 (017) 218-52-64 или телефон 113 — инфолиния по безопасному выезду и пребыванию за границей.

За дополнительной информацией можно обратиться и в управление по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома по адресу: г. Витебск, пр. Фрунзе, 41-А (прием граждан осуществляется в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 08.00 до 13.00) либо по телефону «горячей линии» 8-0212-60-34-81, а также отправив обращение на электронный адрес: UGIM UVD Vitebsk@mvd.gov.bv.

Находясь за рубежом, как, впрочем, и у себя на родине, никогда не стоит забывать о разумной осторожности и осмотрительности. Необходимо помнить, что некоторые действия легче предотвратить, чем восстановись законность нарушенных прав и интересов.

Т. МОРОЗОВА,

старший инспектор ГГиМ.