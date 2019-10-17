В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 октября в 16:44 в Минском районе рука несовершеннолетнего парня застряла в бетономешалке.

По сведениям МЧС Беларуси, о несчастном случае спасателям сообщил отец пострадавшего. Мужчина сказал, что в деревне Атолино нужна помощь юноше.



Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что 17-летний парень занимался строительными работами на частном подворье и оступился, в результате чего рука молодого человека попала в работающую бетономешалку.



Фото: МЧС Беларуси

С использованием специнструмента рука была освобождена из строительной машины. Пострадавший был госпитализирован.

Месяцем ранее в Минске палец 5-летней девочки застрял в игрушке.