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В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке

18.10.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 октября в 16:44 в Минском районе рука несовершеннолетнего парня застряла в бетономешалке. 

По сведениям МЧС Беларуси, о несчастном случае спасателям сообщил отец пострадавшего. Мужчина сказал, что в деревне Атолино нужна помощь юноше. 

В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке
Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что 17-летний парень занимался строительными работами на частном подворье и оступился, в результате чего рука молодого человека попала в работающую бетономешалку. 

В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке
Фото: МЧС Беларуси

С использованием специнструмента рука была освобождена из строительной машины. Пострадавший был госпитализирован. 

Месяцем ранее в Минске палец 5-летней девочки застрял в игрушке.

Ребёнку помогли спасатели – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 октября в 16:44 в Минском районе рука несовершеннолетнего парня застряла в бетономешалке.  По сведениям МЧС Беларуси, о несчастном случае...
 
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