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Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар

18.10.2019 10:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезная авария утром 18 октября произошла в районе станции метро «Московская». Столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар

От удара одну из машин вынесло на пешеходную зону. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар

Информации о пострадавших не поступало. Из-за ДТП на какое-то время практически полностью остановилось автомобильное движение. Очевидцы сообщают, что пробка растянулась от площади Якуба Коласа до улицы Волгоградской.

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар

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Новости Беларуси. Серьезная авария утром 18 октября произошла в районе станции метро «Московская». Столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в программе...
 
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