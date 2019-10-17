ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут

18.10.2019 10:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В Амстердаме раскрыли массовый обман туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут

Он связан с одним из символов города – знаменитыми тюльпанами. Выяснилось, что они уже давно не те: расцветает только 1 из 100 луковиц, проданных на цветочном рынке. А те, что всё-таки распускаются, не похожи на картинку с упаковки.

Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут

От регулярного мошенничества за последние 20 лет пострадали миллионы туристов. По мнению экспертов, это негативно отражается на имидже страны, цветочная индустрия которой играет важную роль в экономике.

Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Нидерландов. В Амстердаме раскрыли массовый обман туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он связан с одним из символов города –...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на проспекте Независимости столкнулись Toyota и BMW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика