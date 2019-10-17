В Минске на проспекте Независимости столкнулись Toyota и BMW

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 октября около 9:20 в Минске столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, двигаясь по проспекту Независимости, Toyota начала поворот налево в сторону улицы Натуралистов. В это время во встречном направлении ехал BMW. Произошло столкновение.



Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии никто не пострадал, однако из-за неё затруднено движение по проспекту Независимости в сторону выезда из Минска.

На неделе на МКАД столкнулись грузовик и легковушка.