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В Минске на проспекте Независимости столкнулись Toyota и BMW
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 октября около 9:20 в Минске столкнулись две иномарки.
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В аварии никто не пострадал, однако из-за неё затруднено движение по проспекту Независимости в сторону выезда из Минска.
На неделе на МКАД столкнулись грузовик и легковушка.
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Новости Беларуси. 18 октября около 9:20 в Минске столкнулись две иномарки. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, двигаясь по проспекту Независимости, Toyota начала...
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