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В Минске на проспекте Независимости столкнулись Toyota и BMW

18.10.2019 10:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 октября около 9:20 в Минске столкнулись две иномарки. 

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, двигаясь по проспекту Независимости, Toyota начала поворот налево в сторону улицы Натуралистов. В это время во встречном направлении ехал BMW. Произошло столкновение. 

В Минске на проспекте Независимости столкнулись Toyota и BMW
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии никто не пострадал, однако из-за неё затруднено движение по проспекту Независимости в сторону выезда из Минска

На неделе на МКАД столкнулись грузовик и легковушка. 

В одной из машин зажало 20-летнюю девушку – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 18 октября около 9:20 в Минске столкнулись две иномарки.  Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, двигаясь по проспекту Независимости, Toyota начала...
 
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