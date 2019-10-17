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Туристы за въезд в Венецию будут платить налог

18.10.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Власти Венеции приняли решение о введении нового налога за въезд в город для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вступит в силу 1 июля 2020 года и в зависимости от сезона составит от 3 до 10 евро.

Туристы за въезд в Венецию будут платить налог

Прежде всего эти меры коснутся гостей города, прибывающих в Венецию на самолётах, круизных лайнерах, автобусах и другом транспорте сроком на один день, так как ночующие в гостиницах туристы уже платят туристический сбор. При этом штраф за неуплату может составить до 450 евро.

Туристы за въезд в Венецию будут платить налог

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Новости Италии. Власти Венеции приняли решение о введении нового налога за въезд в город для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вступит в...
 
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