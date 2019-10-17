У белорусов 18 октября последняя возможность переписаться онлайн

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ещё одно масштабное государственное мероприятие продолжается в стране. 18 октября на мобильные телефоны белорусов вновь придут смс-послания с напоминанием о последней возможности принять участие в переписи населения посредством интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Белстата, ответив на 49 вопросов.





Уже начиная с 19 октября переписаться можно будет лишь на стационарных участках либо в ходе визитов переписчиков, которые начнут свою работу с 21 числа текущего месяца. На данный момент в мероприятии приняли участие свыше 3,5 миллиона человек. Напомним, перепись населения в Беларуси завершится 30 октября.