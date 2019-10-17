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У белорусов 18 октября последняя возможность переписаться онлайн

18.10.2019 10:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ещё одно масштабное государственное мероприятие продолжается в стране. 18 октября на мобильные телефоны белорусов вновь придут смс-послания с напоминанием о последней возможности принять участие в переписи населения посредством интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Белстата, ответив на 49 вопросов.

У белорусов 18 октября последняя возможность переписаться онлайн

Уже начиная с 19 октября переписаться можно будет лишь на стационарных участках либо в ходе визитов переписчиков, которые начнут свою работу с 21 числа текущего месяца. На данный момент в мероприятии приняли участие свыше 3,5 миллиона человек. Напомним, перепись населения в Беларуси завершится 30 октября.

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Новости Беларуси. Ещё одно масштабное государственное мероприятие продолжается в стране. 18 октября на мобильные телефоны белорусов вновь придут смс-послания с...
 
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