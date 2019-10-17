В Столине спасён мужчина, который по голову был засыпан грунтом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 октября примерно в полтретьего дня в Столине находившегося в траншее мужчину засыпало грунтом.

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели увидели, что пострадавший засыпан по голову. Выяснилось, что он копал траншею, чтобы проложить канализацию на приусадебном участке. В какой-то момент произошло обрушение грунта.



Фото: Брестское ОУМЧС

Подразделения МЧС извлекли мужчину из траншеи. Пострадавший с предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» был госпитализирован.



Фото: Брестское ОУМЧС

В начале октября в Солигорском районе мужчина оказался засыпан землёй.