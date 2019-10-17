ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столине спасён мужчина, который по голову был засыпан грунтом

18.10.2019 09:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 октября примерно в полтретьего дня в Столине находившегося в траншее мужчину засыпало грунтом. 

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту инцидента спасатели увидели, что пострадавший засыпан по голову. Выяснилось, что он копал траншею, чтобы проложить канализацию на приусадебном участке. В какой-то момент произошло обрушение грунта. 

В Столине спасён мужчина, который по голову был засыпан грунтом
Фото: Брестское ОУМЧС

Подразделения МЧС извлекли мужчину из траншеи. Пострадавший с предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» был госпитализирован. 

В Столине спасён мужчина, который по голову был засыпан грунтом
Фото: Брестское ОУМЧС

В начале октября в Солигорском районе мужчина оказался засыпан землёй. 

Освобождать пострадавшего приезжали спасатели – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 октября примерно в полтретьего дня в Столине находившегося в траншее мужчину засыпало грунтом.  По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Официант из Гродно обчистил сейф на работе и уехал в Москву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика