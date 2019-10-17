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В Столине спасён мужчина, который по голову был засыпан грунтом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 октября примерно в полтретьего дня в Столине находившегося в траншее мужчину засыпало грунтом.
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Подразделения МЧС извлекли мужчину из траншеи. Пострадавший с предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» был госпитализирован.
В начале октября в Солигорском районе мужчина оказался засыпан землёй.
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Новости Беларуси. 17 октября примерно в полтретьего дня в Столине находившегося в траншее мужчину засыпало грунтом. По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к...
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