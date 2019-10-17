ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси стартует предвыборная агитация

18.10.2019 09:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 18 октября в Беларуси стартует предвыборная агитация на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Накануне окружные избирательные комиссии завершили регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

В Беларуси стартует предвыборная агитация

Уже сегодня окружные избиркомы проведут между кандидатами жеребьёвку, для того чтобы определить дату и время их выступления на государственных радио- и ТВ-каналах. Такая возможность предоставится кандидатам с 21 октября по 6 ноября.

С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты

Претенденты на места в парламенте также имеют право опубликовать свою предвыборную программу в одной из республиканских либо областной газете. Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики – на 7 ноября.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 18 октября в Беларуси стартует предвыборная агитация на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Накануне окружные...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У родителей больше власти, чем у педагогов». Чем британцу запомнилось беларуское образование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика