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В Беларуси стартует предвыборная агитация
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 18 октября в Беларуси стартует предвыборная агитация на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Накануне окружные избирательные комиссии завершили регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.
Уже сегодня окружные избиркомы проведут между кандидатами жеребьёвку, для того чтобы определить дату и время их выступления на государственных радио- и ТВ-каналах. Такая возможность предоставится кандидатам с 21 октября по 6 ноября.
Претенденты на места в парламенте также имеют право опубликовать свою предвыборную программу в одной из республиканских либо областной газете. Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики – на 7 ноября.
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Новости Беларуси. С 18 октября в Беларуси стартует предвыборная агитация на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Накануне окружные...
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