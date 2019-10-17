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В Вороновском районе в результате двойного наезда погибла велосипедистка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 октября около семи вечера рядом с деревней Микянцы Вороновского района погибла велосипедистка.
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Женщина двигалась по встречной полосе и врезалась в центр передней части Peugeot. Иномарка съехала в кювет, а велосипедистку отбросило на грузовой тягач.
Водитель Peugeot – житель деревни Субботники Ивьевского района – серьёзных травм не получил. Управлявшая велосипедом женщина погибла на месте.
На неделе в Жлобине погиб 13-летний велосипедист.
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Новости Беларуси. 17 октября около семи вечера рядом с деревней Микянцы Вороновского района погибла велосипедистка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
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