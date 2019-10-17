Хозяева-эстонцы отремонтировали хату, не изменив ее внешне, а теперь продают за большие деньги

Источник материала: Tut.by

Тенденция восстанавливать родительские хаты популярна не только у нас, но и у поляков, эстонцев, литовцев. Удачный пример того, как хозяева отремонтировали дом 1917 года, REALTY.TUT.BY нашел в Эстонии, в северной части Таллина. Внешне он выглядит как большинство наших белорусских хат, зато внутри полностью приспособлен для современной и комфортной жизни. Подробнее — в материале.



Фото: kv.ee

Во время ремонта, сделанного год назад, площадь дома увеличилась до 100 квадратных метров за счет обустройства второго уровня. Крышу переделали, установили мансардные окна. Наружные стены дома обшили теплоизоляционными плитами.



Фото: kv.ee

На первом уровне разместили кухню и гостиную, а также современный санузел с сауной. На втором — две спальни и санузел.



Фото: kv.ee



Фото: kv.ee



Фото: kv.ee

Также в дом были заведены все коммуникации. Отапливается он за счет теплового насоса, иногда печью.



Фото: kv.ee



Фото: kv.ee



Фото: kv.ee



Фото: kv.ee



Фото: kv.ee

Коммунальные платежи (вода, электричество и отопление для семьи из 5 человек) составляют около 130−200 евро зимой и 70 евро летом. Хозяева выставили дом на продажу, просят за него 247 тысяч евро. Ничего удивительного в этом нет, поскольку большую роль в формировании цены играет месторасположение объекта. Так, хаты в Минске в Веснинке, где строятся чиновники, продавались по полмиллиона долларов.