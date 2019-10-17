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Хозяева-эстонцы отремонтировали хату, не изменив ее внешне, а теперь продают за большие деньги
Источник материала: Tut.by
Тенденция восстанавливать родительские хаты популярна не только у нас, но и у поляков, эстонцев, литовцев. Удачный пример того, как хозяева отремонтировали дом 1917 года, REALTY.TUT.BY нашел в Эстонии, в северной части Таллина. Внешне он выглядит как большинство наших белорусских хат, зато внутри полностью приспособлен для современной и комфортной жизни. Подробнее — в материале.
Во время ремонта, сделанного год назад, площадь дома увеличилась до 100 квадратных метров за счет обустройства второго уровня. Крышу переделали, установили мансардные окна. Наружные стены дома обшили теплоизоляционными плитами.
На первом уровне разместили кухню и гостиную, а также современный санузел с сауной. На втором — две спальни и санузел.
Также в дом были заведены все коммуникации. Отапливается он за счет теплового насоса, иногда печью.
Коммунальные платежи (вода, электричество и отопление для семьи из 5 человек) составляют около 130−200 евро зимой и 70 евро летом. Хозяева выставили дом на продажу, просят за него 247 тысяч евро. Ничего удивительного в этом нет, поскольку большую роль в формировании цены играет месторасположение объекта. Так, хаты в Минске в Веснинке, где строятся чиновники, продавались по полмиллиона долларов.
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