Ты, я, он, она, вместе дружная страна, или Как на Городокщине идёт перепись

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Городокщина активно включилась в проведение самого важного статистического исследования республиканского масштаба последних десяти лет - переписи населения, которая позволит чётко представить себе коллективный портрет Беларуси. В городе и районе работают 30 переписчиков.





В ходе переписи, которая стартовала 4, а завершится 30 октября, будет собрана актуальная информация о населении Беларуси, его качественном и количественном составе, необходимая для планирования будущего государства. Именно поэтому принять в ней участие — долг каждого гражданина. В опросе принимают участие все, кто в настоящее время находится на территории Беларуси. Это поможет, образно говоря, «нарисовать» миграционную карту нашей республики: понять сколько иностранцев приезжают к нам, какова цель их визита и на какой срок они задерживаются здесь.

Организаторы предложили белорусам несколько вариантов, с помощью которых можно внести информацию о себе: с 4 по 18 октября можно было принять участие в переписи в сети интернет, с 12 по 30 октября переписчики посещают граждан по месту проживания, весь период, пока идёт перепись, работают стационарные участки.

Перепись-2019 имеет ряд отличий от той, которая проходила 10 лет назад. В частности, ускорить процесс поможет введение в систему идентификационного номера, на основании которого автоматически заполнится фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, пол и гражданство. К тому же переписчики используют в работе современные технологии (интернет, планшеты со специальными программами, введённые данные защищены от кибератак и т. д.). Претерпел изменения и список предлагаемых вопросов. Вместе 37 их стало 49, некоторые из них затрагивают тему сельскохозяйственной деятельности. Это позволит посчитать объёмы сельхозпроизводства в личных подсобных хозяйствах граждан, чтобы формировать программы по продовольственной безопасности, знать, какие дополнительные меры необходимо принять для её обеспечения.

Со слов начальника отдела статистики Городокского района Главного статистического управления Витебской области Елены Козловой, сразу после получения данных они «обезличиваются» и используются только для подведения итога и формирования общего итога. На планшетах переписчиков установлены программы, которые исключают возможность сохранения переписного листа. Как только опрос завершается, информация передаётся по защищённому каналу связи на сервер Белстата и автоматически удаляется из компьютера переписчика. Поэтому обсуждения из разряда «Вот признаюсь, сколько у меня кустов на участке растёт, а потом мне налог на них выставят» ни что иное, как умозаключения людей, которые делают выводы, не разобравшись во всех нюансах процесса. А вот чего уж точно следует опасаться, так это того, что под видом переписчика в дом могут попытаться проникнуть мошенники. Помните, что у каждого специалиста будут при себе удостоверение, сумка с логотипом переписи, фонарик, блокнот, ручка и планшет. Если возникают сомнения в том, что ваш гость действительно переписчик, попросите его предъявить документы, удостоверяющие личность и принадлежность к переписи, также можно позвонить в колл-центр по номеру 8-801-100-31-31 и выяснить, является ли этот человек переписчиком.

Заявить о себе, приняв участие в переписи, решили и члены клуба «Золотой возраст». Городокчанки Людмила Святая и Алина Власова отметили, что к опросу подходят ответственно, мысли «откосить» даже не возникло. Женщины решили не дожидаться, пока переписчик постучит в дверь, и пришли 11 октября в КПЦ «Городок». Здесь для внесения данных о гражданах в систему отвели кабинет, чтобы переписчику и его респондентам было удобно общаться. Председатель правления Городокской райорганизации Белорусского товарищества инвалидов по зрению Вячеслав Ильин уверен, что домыслы по поводу переписи и её «опасных последствий» возникают от дефицита информации. Мужчина отмечает, что он проводит активную разъяснительную работу среди знакомых, чтобы не было настороженности и у слабовидящих. 16 октября на базе отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Городокского района, например, работала мобильная группа в составе трёх переписчиков. Граждане, которым это было удобно, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди пришли сюда и ответили на вопросы анкеты.

Любовь ШЛЕЙКО.