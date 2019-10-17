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Зачем (и нужно ли) ходить в кино с личными 3D-очками

18.10.2019 11:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как идти в кино на 3D-сеанс, если у вас плохое зрение? На «Простой вопрос» отвечает врач-офтальмолог первой категории отделения лазерной микрохирургии 10-ой городской клинической больницы Амина Хаддад.

Фото: из личного архива

— Если у вас плохое зрение, то вам нужны либо 3D-очки с диоптриями, либо контактные линзы, которые можно сочетать с кино-очками.

Самый плохой вариант — надевать очки на очки: после фильма может возникнуть головная боль, тошнота. Если без вариантов — выберите самый близкий ряд в кинотеатре и используйте только 3D-очки.

Не рекомендуется смотреть фильмы в таком воспроизведении детям до трех лет: у них еще нет стереоскопического зрения и они не могут фокусироваться на картинке. Надо понимать, что ребенок рождается с так называемым «плоским зрением». Возможно, вы обращали внимание, как маленькие дети пытаются взять нарисованный на листе бумаги цветочек.

Что касается самих очков: в идеале они должны быть индивидуальными — либо подвергаться обработке в кинотеатрах. Здесь есть несколько моментов. Первое — личная гигиена. Второе — цельность очков: для того, чтобы сетчатка успевала обрабатывать информацию, они должны быть без царапин и повреждений. Ничего страшного не случится, если вы будете надевать очки за кем-то, но если вы любите и часто смотрите 3D-кино, то лучше обзавестись своими. 

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Офтальмолог объясняет, как смотреть 3D-фильмы в очках и контактных линзах.
 
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