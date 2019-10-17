Из нового главного тренера «Спартака» сделали клоуна, и не все это оценили

Источник материала: Tut.by

Первую страницу свежего номера «Спорт-экспресс» уже можно назвать скандальной. На ней новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско изображен в гриме клоуна — таком же, как у знаменитого персонажа комиксов DC Джокера.





Собственно, и подписано изображение, как «Джокер премьера» — 19 октября состоится первый матч Тедеско у руля «Спартака».

И, похоже, здесь отсылка не только к недавней премьере одноименного очень популярного фильма, но и к смыслу этой картины — как человек, в которого никто не верил, стал кумиром города.

Однако не все восприняли этот образ положительно. Арбитр Андрей Броткин написал в Twitter: «По-моему, это зашквар». А известный комментатор Георгий Черданцев вообще разразился гневной речью :

«Находящаяся в здравом уме и рассудке редакция не могла утвердить такую обложку. На месте Спартака подал бы в суд. Можете себе представить такое в западном СМИ? Нет, потому что оно бы просто разорилось на выплате компенсации».