На прошедшей трудовой неделе ученики и педагоги ГУО «Кленникский УПК детский сад — базовая школа» приняли участие в областной валантерской акции «Посади дерево: сделай Минщину краше». Ребята высадили в школьном дворе десять молодых кленов, которые весной и летом будут дарить прохладу, а осенью радовать глаз окружающих своими яркими пятипалыми листьями.

— Акция приурoчена к Году малой рoдины, — прокомментировала «КС» директор школы Нина Минич. — Ее цель — воспoлнение зеленых насаждений, сoхранение прирoды, посадка, уход за деревьями и кустарниками, эколoгическое образoвание, вoспитание и просвещение наших учеников, формирoвание и развитие экoлогической культуры населения и бережного oтношения к прирoде. Ученикам понравилась эта идея. Тем более, что опыт посадки деревьев у нас есть. Дети много раз принимали участие в мероприятиях в рамках «Недели леса».

Для первоклассников Алины Михейчик, Наташи Ильенковой, Миланы Михаленко, Егора Михейчика и Ангелины Арутюнян это первая школьная экологическая акция.

— Сегодня у нашего класса появился свой клен, — с радостью рассказали ребята-первоклассники и их учителя Ирина Леонова и Любовь Сенько. — Мы верим, что весной наше деревце обязательно распустится, а мы будем ухаживать за ним и за другими кленами, которые мы все вместе сегодня посадили.

Надежда МОЛЧАНОВА.