ОГАИ Смолевичского РОВД совместно с учениками средней школы №3 г.Смолевичи провела акцию «Фликер — каждому!» (на фото).

В начале мероприятия инспектор ГАИ Ирина Стрельцова рассказала школьникам о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения, о важности использования световозвращающих элементов. Всем присутствующим ребятам были вручены фликеры, которые необходимы при движении в темное время суток.





После проведения тематического занятия вместе с юными инспекторами дорожного движения была проведена профилактическая акция «Фликер — каждому!». Школьники заранее подготовили агитационные листовки, в которых рассказали о возможности СВЭ. К листовкам они прикрепили небольшие фликеры, сделанные своими руками.

Выйдя на улицы города, юные инспекторы расклеили листовки на информационных досках возле жилых подъездов. Некоторые жители (особенно граждане пожилого возраста) были заинтересованы работой школьников. Юные помощники рассказывали гражданам о фликерах, для чего нужны и как работают, а также заострили внимание на правильном размещении световозвращающего элемента.





Взрослые благодарили ребят за неравнодушие к проблемам дорожно-транспортных происшествий и воспользовались возможностью взять световозвращающую наклейку.

Корр. «КС».