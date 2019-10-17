Сведения о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Жодинский избирательный округ №64
БЫЛИНСКИЙ Игорь Александрович, 13.04.1969 г.р., заведующий нотариальной конторой №2 Московского района города Минска, место жительства – г.Минск, член Либерально-демократической партии.
КУРИЛОВИЧ Максим Николаевич, 20.04.1987 г.р., начальник смены термогальванического цеха ОАО “БЕЛАЗ” – управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”, место жительства – г.Жодино, Минская область, беспартийный.
РЖАВИНА Ирина Александровна, 26.10.1965 г.р., риэлтер ОДО “Западная недвижимость”, место жительства – г.Минск, член Белорусской партии левых “Справедливый мир”.
САПРЫГИНА Ева Сергеевна, 13.12.1989 г.р., парикмахер ООО “Лонимас”, место жительства – г.Мозырь, Гомельская область, член Объединенной гражданской партии.
СТРЕЛКОВИЧ Виталий Александрович, 21.07.1990 г.р.,инженер-системотехник цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами Борисовской ТЭЦ филиала “Жодинская ТЭЦ” РУП “Минскэнерго”, место жительства – г.Жодино, Минская область, член Республиканской партии.
СТРЕЛЬЧЕНОК Валерий Иванович, 15.09.1981 г.р., заместитель директора по учебно-производственной работе филиала БНТУ “Жодинский государственный политехнический колледж”, место жительства – г.Жодино, Минская область, член Коммунистической партии Беларуси.
Логойский избирательный округ №75
ВАБИЩЕВИЧ Петр Андреевич, 18.04. 1963 г.р., депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, место жительства – г.Минск, член Коммунистической партии Беларуси.
ГЕРАСИМЕНКО Елена Георгиевна, 28.05.1966 г.р., неработающая, место жительства – г.Минск, член Белорусской партии левых “Справедливый мир”.
ГУДКОВА Наталья Петровна, 05.06.1982 г.р., директор коммунального унитарного предприятия “Логойский РКБО”, место жительства – г.Логойск, Минская область, член Коммунистической партии Беларуси.
ДОБРОТВОР Илья Николаевич, 24.03.1981 г.р., индивидуальный предприниматель, место жительства – аг.Колодищи, Минский район, член Партии БНФ.
КОСАЧ Александр Леонидович, 01.08.1977 г.р., директор частного унитарного предприятия по оказанию услуг “Джет Концерт”, место жительства – г.Минск, член Либерально-демократической партии.
ПЕТРЕНКО Елена Михайловна, 09.07.1961 г.р., индивидуальный предприниматель, место жительства – г.Смолевичи, Минская область, член Объединенной гражданской партии.