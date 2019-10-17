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0:6! Минское "Динамо" потерпело пятое поражение подряд

18.10.2019 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское «Динамо» было разгромлено дома нижегородским «Торпедо» со счетом 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).

«Зубры» неплохо начали матч, но в середине периода динамовцы развалились. Торпедовцы же смогли навязать свой фирменный атакующий хоккей с красивыми комбинациями в чужой зоне.

На 11-й минуте счет открыл Станислав Бочаров, а еще до перерыва Джордан Шредер и Дамир Жафяров сделали положение минчан критичным — 0:3.

Увы, минчанам так и не удалось наладить игру. «Торпедо» же придерживалось своего стиля, лишь наращивая преимущество. До конца матча еще по разу Юнаса Энрота огорчили Сергей Гончарук, Пол Щехура и Кирилл Ураков.


Это поражение стало для «Динамо» пятым подряд. Причем в двух последних играх «зубры» не забрасывают.

Следующая игра пройдет 22 октября. Минчане примут «Барыс» Андрея Скабелки.
 
 
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Минское «Динамо» было разгромлено дома нижегородским «Торпедо» со счетом 0:6 (0:3, 0:1, 0:2).
 
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