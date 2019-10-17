ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дагестане объявился Джокер: он пришел в школу с топором и в маске

18.10.2019 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Житель села Уллуай в Дагестане пришел в школу в маске Джокера с топором и потребовал от педагогов убавить громкость музыки. Работники образовательного учреждения вызвали полицию.

Прибывший наряд сотрудников полиции ОМВД России по Левашинскому району задержал 33-летнего местного жителя. 

Мужчина пояснил, что в школе играла громкая музыка, которая мешала спать его ребенку. Сельчанин зашел в школу по пути на участок, где собирался проводить слесарные работы, чтобы попросить сделать потише. Он надел маску и взял топор с молотком, чтобы вести работы.

Мужчина утверждает, что ничего не знает о фильме «Джокер» и его главном герое, в маске которого он пришел в учебное заведение.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель села Уллуай в Дагестане пришел в школу в маске Джокера с топором и потребовал от педагогов убавить громкость музыки. Работники образовательного учреждения...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Топчик» за свои деньги? Полный обзор Xiaomi Redmi Note 8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика