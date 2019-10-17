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Назван самый популярный сериал в истории Netflix

18.10.2019 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Netflix опубликовал рейтинги, согласно которым третий сезон сериала "Очень странные дела" оказался самым популярным в истории не только сервиса, но и всего стриминга.

Tолько за первый месяц премьеру посмотрело более 64 миллионов пользователей, причем более 40 миллионов из них осилили все серии за первые четыре дня после публикации.

Отмечается, что в рейтинг попадали те, кто посмотрел хотя бы 70% контента.
 
 
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Netflix опубликовал рейтинги, согласно которым третий сезон сериала "Очень странные дела" оказался самым популярным в истории не только сервиса, но и всего стриминга.
 
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