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Игры белорусских разработчиков попали в топ-10 самых популярных в мире

18.10.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три мобильные игры белорусских разработчиков попали в топ-10 самых популярных в мире, информирует телеканал ОНТ.

Рейтинг был составлен аналитической платформой sensortower.com. Игра Sand Balls от белорусской студии SayGames возглавила рейтинг. Только в сентябре 2019-го ее скачали 40 миллионов раз. Она стала абсолютным лидером на двух платформах — Google Play и АppStore.

Игру Cool Goal белорусско-британского разработчика Gismart скачали 15 миллионов раз. У нее третье место в рейтинге. На 10-й позиции находится игра Jelly Shift от той же студии SayGames. За месяц ее скачали 8 миллионов раз.

Белорусская компания, создавшая самую массовую игру, по итогам прошлого месяца заняла третье место в рейтинге лучших мировых разработчиков мобильных приложений и игр.
 
 
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Три мобильные игры белорусских разработчиков попали в топ-10 самых популярных в мире, информирует телеканал ОНТ.
 
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