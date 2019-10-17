ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков столицы за 9 месяцев

18.10.2019 09:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кто вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков столицы по итогам работы за январь–сентябрь 2019 года, корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, в консолидированный бюджет города за истекший период поступило порядка 9,5 млрд рублей. Около трети этого объема — вклад 10 субъектов хозяйствования.

— По итогам работы за 9 месяцев в десятку крупнейших плательщиков столицы вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «Лукойл Белоруссия», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «А1», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ООО «Евроторг», — уточнили в ИМНС.

В налоговой также отметили, что в структуре поступлений в казну по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики. Удельный вес средств от этого источника — 72,7 %.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков столицы по итогам работы за январь–сентябрь 2019 года, корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миллиардер Ричард Брэнсон показал первые костюмы для космического туризма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика