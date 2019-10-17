В числе подписантов не только футболисты, но и представители других видом спорта.





Напомним, что и спустя год после смерти создателя БАТЭ Анатолия Капского вопрос увековечения его памяти не решен.





."Считаем, что именем Анатолия Капского должна называться "Борисов-Арена". Ведь, в конце концов, своим появлением она обязана именно ему. "Капский-Арена" — это было бы справедливо. И это стало бы лучшей памятью о человеке, который умел достигать невозможного", -- говорится в письме.







