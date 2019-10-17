ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь инвестирует $20 миллионов в порт на границе с Украиной

18.10.2019 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ЗАО "Белтопэнерго" будет строить речной порт на Днепре в Нижних Жарах Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко в рамках Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, передает censor.net.

"У нас уже подписан инвестиционный договор с компанией, которая будет строить – ЗАО "Белтопэнерго"... Если говорить о первом этапе строительства, то сумма инвестиций составит $20 млн", – сообщил Авраменко.

«Мы можем добавлять новые терминалы, но на сегодняшний день для того, чтобы порт функционировал как порт, на этом этапе речь идет о $20 млн инвестиций", – уточнил министр.

Как объяснил экс-замминистра инфраструктуры, ныне советник министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной.


"Первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с нашим дноуглублением Днепра до 2,65 м, стоимость работ составляет 80 млн грн. Плюс ещё принятие закона о внутреннем водном транспорте и возврат наших инвестиций в дноуглубление за счет перевалки в порту Херсон", – отметил Довгань.

По предварительным расчетам, сообщил Довгань, транзитный поток Украины увеличится на 6-7 млн тонн грузов (удобрения, лес и нефтепродукты) в течение 3 лет.

Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат расположенные в Гомельской области Мозырский НПЗ и Петриковский горно-обогатительный комбинат, который строит "Беларуськалий".
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО "Белтопэнерго" будет строить речной порт на Днепре в Нижних Жарах Гомельской области вблизи границы с Украиной.
 
Новости дня
Новости разные
 
2,5 литра на «сотню»: Audi начинает продажи гибридной версии седана A8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика