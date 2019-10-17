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Прибыль Паритетбанка уменьшилась в три раза
Источник материала: Партизан
Отчет Паритетбанка за три квартала 2019 года показывает падение прибыли. На 1 октября 2018-го было свыше 3,9 млн рублей, а сейчас — около 1,1 млн. У банка выросли, в частности, операционные расходы, отчисления в резервы и комиссионные расходы.
Активы прибавили в весе: более 29 млн против 25,8 млн год назад.
Напомним, что в прошлом году Паритетбанк хотел купить активы украинской «дочки» Сбербанка. Но Нацбанк Украины сделку не согласовал.
Паритетбанк — более чем на 99,8% государственный актив. Госпакетом распоряжается Госкомимущество.
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Отчет Паритетбанка за три квартала 2019 года показывает падение прибыли. На 1 октября 2018-го было свыше 3,9 млн рублей, а сейчас — около 1,1 млн. У банка выросли, в...
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