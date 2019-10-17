Прибыль Паритетбанка уменьшилась в три раза

Активы прибавили в весе: более 29 млн против 25,8 млн год назад.





Напомним, что в прошлом году Паритетбанк хотел купить активы украинской «дочки» Сбербанка. Но Нацбанк Украины сделку не согласовал.





Паритетбанк — более чем на 99,8% государственный актив. Госпакетом распоряжается Госкомимущество.