Министерство экономики задало пять стратегических вопросов правительству, а само не дало ни одного ответа

Прежде всего Червяков напомнил, что сокращение разрыва в уровне жизни со странами Центральной и Восточной Европы требует от Беларуси ежегодных темпов роста экономики на 5–6%. Традиционными инструментами стимулирования экономики, без наращивания дисбалансов, достичь таких темпов роста затруднительно. Поэтому необходима новая модель роста. Правительству нужно определиться, за счет каких факторов будет происходить развитие.





Например, будет сделан акцент на внутренний спрос или будет стимулироваться экспорт.





Если за счет внешнего спроса, то должна быть конкурентоспособная продукция. Соответственно, нужна модернизация, наука, ресурсы. Пока непонятно, где их взять, где взять технологии? Если делать акцент на потенциал внутреннего спроса, то мы должны понимать, к чему это приведет: это рост импорта, разрыв в платежном балансе.





Также правительству предстоит определиться с приоритетностью институциональных преобразований либо стимулированием экономического роста.





Если мы говорим о преобразовании институтов, то они могут по-разному влиять на развитие в краткосрочном и среднесрочном периодах. В краткосрочном периоде мы можем получить «проседание» экономики и определенные социальные издержки. Как эти издержки компенсировать? Если мы сохраняем все как есть и стимулируем экономику, тогда вопрос встает с источниками ресурсов и рынками сбыта.

Третий вопрос: делать в экономической политике упор на госпредприятия или на малый и средний бизнес?









Сегодня доля госсектора достаточно большая. Сможет ли госсектор в том виде, в каком он есть, придать импульс экономическому росту? Малые и средние предприниматели на аутсорсинге, других формах могут вместе с госсектором дать больший результат. Сегодня нужно определиться с инструментами, как сделать госсектор более эффективным, как максимально вовлечь во взаимодействие с ним малые и средние предприятия, где взять на это ресурсы.

Четвертая проблема — масштаб участия государства в управлении госактивами. Правительству нужно определиться: сохранять большую долю госучастия в управлении капиталом или уменьшать ее до управления стратегическими активами.





Для нас важна роль государства как инвестора, бюджет — как источник развития, и мы должны его эффективно использовать. Если мы говорим, что бюджет у нас — социально направленный, то за счет каких источников финансировать государственные инвестиционные программы коммерческой направленности?

Пятое. Правительству предстоит определить, какая денежно-кредитная политика должна быть в период роста: мягкая или жестка нхронизировать ее и механизмы экономического роста.





Можем ли мы использовать нерыночные механизмы для «точечного инвестирования» в проекты, которые считаем необходимыми для экономики. Какая процентная ставка должна быть: единая либо дифференцированная от вида деятельности? Сильный или слабый рубль более приемлем в период роста? Мы понимаем, что при политике слабого курса мы можем потерять в качестве экономического роста, потому что приобретение технологий за границей будет валютоемким. Либо укрепляем рубль, и это может повлиять на экономический рост — и отечественная продукция будет менее конкурентоспособной на внешних рынках.

Замминистра до конца своего доклада на конференции «Проблемы прогнозирования» продолжал ставить вопросы и не дал ни одного ответа или совета правительству.



