Выборы: провластных претендентов тоже фильтруют

В частности, это произошло в Волковысске.





На этапе выдвижения кандидатами в депутаты здесь можно было разглядеть трех провластных кандидатов.





Это главный лесничий Волковыского лесхоза Павел Зибарев, заведующая нотариальной конторой Волковысского района Ирина Савко и начальник местного отдела МЧС Павел Поконечный.





Однако интрига не состоялась. После регистрации кандидатами в депутаты в списках из очевидно провластных остался только Поконечный. Зибарев и Савко от участия в выборах добровольно отказались.









Всего в Волковыске остается шесть кандидатов: заместитель директора по производству ООО «Зилант» Павел Ковшель (ЛДП), начальник Волковысского РОЧС Павел Поконечный, Иосиф Полубятко от БСДП (Грамада), заведующий торговым объектом общественного питания ИООО «ДТ-групп» Арсений Попелушко (КПБ), индивидуальный предприниматель Юрий Рюмин и директор ООО «Хупер» Павел Станевский от Белорусской партии левых «Справедливый мир».



